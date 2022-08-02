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Аккумуляторный ударный шуруповерт Hitachi WH12DAF2
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторный ударный шуруповерт Hitachi WH12DAF2
    Арт. Х106600
    5.0
    1
    Аккумуляторный ударный шуруповерт Hitachi WH12DAF2
    Аккумуляторный ударный шуруповерт Hitachi WH12DAF2
    Аккумуляторный ударный шуруповерт Hitachi WH12DAF2
    Аккумуляторный ударный шуруповерт Hitachi WH12DAF2
    Аккумуляторный ударный шуруповерт Hitachi WH12DAF2
      Аккумуляторный ударный шуруповерт Hitachi WH12DAF2
      Аккумуляторный ударный шуруповерт Hitachi WH12DAF2
      Аккумуляторный ударный шуруповерт Hitachi WH12DAF2
      Аккумуляторный ударный шуруповерт Hitachi WH12DAF2
      Аккумуляторный ударный шуруповерт Hitachi WH12DAF2

      Аккумуляторный ударный шуруповерт Hitachi WH12DAF2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х106600
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		110
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный ударный шуруповерт Hitachi WH12DAF2 предназначен для закручивания крепежных элементов. Электронное управление скоростью вращения увеличивает качество выполняемой работы. Ременной крючок обеспечивает удобную транспортировку инструмента.

        Преимущества

        • Малый вес
        • Максимальный крутящий момент 110 Нм
        • Саморезы диаметром до 8 мм
        • Предназначен для работы с болтами и гайками М4-М12
        • Электрический тормоз
        • Реверс
        • Регулируемый крючок с подсветкой
        • Электронное управление числом оборотов
        • Поддержка заданной скорости