Аккумуляторный ударный шуруповерт Hitachi WH12DAF2
Арт. Х106600
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|110
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный ударный шуруповерт Hitachi WH12DAF2 предназначен для закручивания крепежных элементов. Электронное управление скоростью вращения увеличивает качество выполняемой работы. Ременной крючок обеспечивает удобную транспортировку инструмента.
Преимущества
- Малый вес
- Максимальный крутящий момент 110 Нм
- Саморезы диаметром до 8 мм
- Предназначен для работы с болтами и гайками М4-М12
- Электрический тормоз
- Реверс
- Регулируемый крючок с подсветкой
- Электронное управление числом оборотов
- Поддержка заданной скорости