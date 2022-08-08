Электрический краскопульт Спец БПО-300, 120 Вт
Арт. О00000029936
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|1.7
- Краскопульт СПЕЦ БПО-300 СПЕЦ-3233 предназначен для нанесения красок, эмульсий и растворов на различные поверхности. С помощью вентиля сзади на корпусе можно отрегулировать скорость подачи краски, что позволяет добиться ее оптимального расхода на конкретном окрашиваемом участке. Максимальная вязкость рабочего состава не должна превышать 50 дин/сек.
Преимущества
- Максимальная вязкость наносимых растворов не должна превышать 50 дин/сек;
- Уровень шума равен 89.9 дБ;
- Длина кабеля: 2 метра;
- Режим работы - повторно-кратковременный;
- Напряжение сети 220 В, частота 50 Гц.