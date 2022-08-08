Электрический краскопульт Спец БПО-300, 120 Вт

Преимущества

Максимальная вязкость наносимых растворов не должна превышать 50 дин/сек;

Уровень шума равен 89.9 дБ;

Длина кабеля: 2 метра;

Режим работы - повторно-кратковременный;

Напряжение сети 220 В, частота 50 Гц.

Краскопульт СПЕЦ БПО-300 СПЕЦ-3233 предназначен для нанесения красок, эмульсий и растворов на различные поверхности. С помощью вентиля сзади на корпусе можно отрегулировать скорость подачи краски, что позволяет добиться ее оптимального расхода на конкретном окрашиваемом участке. Максимальная вязкость рабочего состава не должна превышать 50 дин/сек.