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Электрический краскопульт Спец БПО-300, 120 Вт
5.0
1
Найти аналог
Электрические краскопульты
    Электрический краскопульт Спец БПО-300, 120 Вт
    Арт. О00000029936
    5.0
    1
    Электрический краскопульт Спец БПО-300, 120 Вт
    Электрический краскопульт Спец БПО-300, 120 Вт
    Электрический краскопульт Спец БПО-300, 120 Вт
    Электрический краскопульт Спец БПО-300, 120 Вт
      Электрический краскопульт Спец БПО-300, 120 Вт
      Электрический краскопульт Спец БПО-300, 120 Вт
      Электрический краскопульт Спец БПО-300, 120 Вт
      Электрический краскопульт Спец БПО-300, 120 Вт

      Электрический краскопульт Спец БПО-300, 120 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029936
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		1.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Краскопульт СПЕЦ БПО-300 СПЕЦ-3233 предназначен для нанесения красок, эмульсий и растворов на различные поверхности. С помощью вентиля сзади на корпусе можно отрегулировать скорость подачи краски, что позволяет добиться ее оптимального расхода на конкретном окрашиваемом участке. Максимальная вязкость рабочего состава не должна превышать 50 дин/сек.

        Преимущества

        • Максимальная вязкость наносимых растворов не должна превышать 50 дин/сек;
        • Уровень шума равен 89.9 дБ;
        • Длина кабеля: 2 метра;
        • Режим работы - повторно-кратковременный;
        • Напряжение сети 220 В, частота 50 Гц.