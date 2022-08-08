Электрический краскопульт Спец БПО-350 350 Вт
Арт. О00000029937
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|1.3
- Окрасочный пистолет СПЕЦ БПО-350 предназначен для окраски различных поверхностей. Бачок для краски имеет объем 0.7 л для продолжительного рабочего цикла. Максимальная вязкость рабочего состава не должна превышать 60 дин/сек.
Преимущества
- Объём бачка: 700 мл
- Максимальная вязкость рабочего состава: 60 дин/сек
- Уровень звукового давления: 70 дБ
- Размер рабочего сопла: 0,8 мм
- Длина кабеля: 2 метра
- Режим работы: повторно-кратковременный
- Долгий срок службы