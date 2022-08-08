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Электрический краскопульт Спец БПО-350 350 Вт
5.0
1
Найти аналог
Электрические краскопульты
    Электрический краскопульт Спец БПО-350 350 Вт
    Арт. О00000029937
    5.0
    1
    Электрический краскопульт Спец БПО-350 350 Вт
    Электрический краскопульт Спец БПО-350 350 Вт
    Электрический краскопульт Спец БПО-350 350 Вт
    Электрический краскопульт Спец БПО-350 350 Вт
      Электрический краскопульт Спец БПО-350 350 Вт
      Электрический краскопульт Спец БПО-350 350 Вт
      Электрический краскопульт Спец БПО-350 350 Вт
      Электрический краскопульт Спец БПО-350 350 Вт

      Электрический краскопульт Спец БПО-350 350 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029937
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		1.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Окрасочный пистолет СПЕЦ БПО-350 предназначен для окраски различных поверхностей. Бачок для краски имеет объем 0.7 л для продолжительного рабочего цикла. Максимальная вязкость рабочего состава не должна превышать 60 дин/сек.

        Преимущества

        • Объём бачка: 700 мл
        • Максимальная вязкость рабочего состава: 60 дин/сек
        • Уровень звукового давления: 70 дБ
        • Размер рабочего сопла: 0,8 мм
        • Длина кабеля: 2 метра
        • Режим работы: повторно-кратковременный
        • Долгий срок службы