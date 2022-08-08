Электрический краскопульт Спец БПО-350 350 Вт

Преимущества

Объём бачка: 700 мл

Максимальная вязкость рабочего состава: 60 дин/сек

Уровень звукового давления: 70 дБ

Размер рабочего сопла: 0,8 мм

Длина кабеля: 2 метра

Режим работы: повторно-кратковременный

Долгий срок службы

Окрасочный пистолет СПЕЦ БПО-350 предназначен для окраски различных поверхностей. Бачок для краски имеет объем 0.7 л для продолжительного рабочего цикла. Максимальная вязкость рабочего состава не должна превышать 60 дин/сек.