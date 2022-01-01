Средство для удаления насекомых моющее Grass Disk 1кг

Средство для удаления следов насекомых 5 кг Grass Mosquitos Cleaner 118101 разводится в воде в пропорции 1:5 или 1:10, в зависимости от степени загрязнения. Подходит для очищения как пластиковых, так и хромированных деталей автомобиля. Концентрат безвреден для ЛКП, а также для рук пользователя. Очиститель наносится посредством распылителя, выдерживается от 2 до 3 минут (не допуская высыхания), после чего тщательно смывается чистой водой. PH=12.