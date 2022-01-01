Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Средство для удаления насекомых моющее Grass Disk 1кг
Найти аналог
Для прочей техники
    Средство для удаления насекомых моющее Grass Disk 1кг
    Арт. X131506149

      Средство для удаления насекомых моющее Grass Disk 1кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506149

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Средство для удаления следов насекомых 5 кг Grass Mosquitos Cleaner 118101 разводится в воде в пропорции 1:5 или 1:10, в зависимости от степени загрязнения. Подходит для очищения как пластиковых, так и хромированных деталей автомобиля. Концентрат безвреден для ЛКП, а также для рук пользователя. Очиститель наносится посредством распылителя, выдерживается от 2 до 3 минут (не допуская высыхания), после чего тщательно смывается чистой водой. PH=12.