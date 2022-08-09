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Строительный фен Metabo HG 20-600 602066000
5.0
1
Найти аналог
Строительные фены
    Строительный фен Metabo HG 20-600 602066000
    Арт. О00000024926
    5.0
    1
    Строительный фен Metabo HG 20-600 602066000
    Строительный фен Metabo HG 20-600 602066000
      Строительный фен Metabo HG 20-600 602066000
      Строительный фен Metabo HG 20-600 602066000

      Строительный фен Metabo HG 20-600 602066000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000024926
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Мощность, Вт
      		2000
      Регулировка температуры
      		плавная
      Тип двигателя
      		щеточный
      Количество насадок в комплекте, шт
      		Нет
      Расход воздуха, л/мин (от скорости)
      		150, 300, 500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фен Metabo HG 20-600 602066000 предназначен для снятия лакового покрытия, придания формы, сжатия, сварки и других видов работ. Оснащен высококачественным керамическим нагревателем, мощным двигателем и оптимальным охлаждением, что гарантирует длительную эксплуатацию прибора. Благодаря регулировочному колесику осуществляется простая плавная настройка температуры.

        Преимущества

        • широкий спектр применения Metabo HG 20-600 602066000
        • длительный срок службы
        • универсальность технического фена
        • простая плавная регулировка температуры
        • противоскользящая поверхность прибора
        • эргономичный дизайн и безопасность использования