Строительный фен Metabo HG 20-600 602066000

Преимущества

широкий спектр применения Metabo HG 20-600 602066000

длительный срок службы

универсальность технического фена

простая плавная регулировка температуры

противоскользящая поверхность прибора

эргономичный дизайн и безопасность использования

Фен Metabo HG 20-600 602066000 предназначен для снятия лакового покрытия, придания формы, сжатия, сварки и других видов работ. Оснащен высококачественным керамическим нагревателем, мощным двигателем и оптимальным охлаждением, что гарантирует длительную эксплуатацию прибора. Благодаря регулировочному колесику осуществляется простая плавная настройка температуры.