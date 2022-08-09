Строительный фен Metabo HG 20-600 602066000
Арт. О00000024926
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|2000
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Регулировка температуры
|плавная
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Тип двигателя
|щеточный
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Количество насадок в комплекте, шт
|Нет
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Расход воздуха, л/мин (от скорости)
|150, 300, 500
- Фен Metabo HG 20-600 602066000 предназначен для снятия лакового покрытия, придания формы, сжатия, сварки и других видов работ. Оснащен высококачественным керамическим нагревателем, мощным двигателем и оптимальным охлаждением, что гарантирует длительную эксплуатацию прибора. Благодаря регулировочному колесику осуществляется простая плавная настройка температуры.
Преимущества
- широкий спектр применения Metabo HG 20-600 602066000
- длительный срок службы
- универсальность технического фена
- простая плавная регулировка температуры
- противоскользящая поверхность прибора
- эргономичный дизайн и безопасность использования