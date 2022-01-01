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Муфта комб. Tebo ВР 32х1"F п/п 015020410
140 ₽
Полипропиленовые муфты и переходники
    Муфта комб. Tebo ВР 32х1"F п/п 015020410
    Арт. X169500254
    Муфта комб. Tebo ВР 32х1"F п/п 015020410

      Муфта комб. Tebo ВР 32х1"F п/п 015020410

      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169500254

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Турция
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		винтовое
      Все характеристики
      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Муфта TEBO C--TB комбинированная, внутренняя резьба, 32x1 030020410 используется для перехода с полипропиленовой трубы на другие виды труб или на трубопроводную арматуру. Производятся из современного материала - Polypropylene Random Copolymer, проходят строгий многоступенчатый контроль качества. Отсутствие ржавчины, коррозии, распада, гниения, грязи, известковых отложений позволяет избежать уменьшения внутреннего диаметра трубопровода, что обеспечивает хорошую пропускную способность в течение длительного времени. Благодаря всем этим факторам потребитель может получать и использовать чистую питьевую воду.

        Преимущества

        • Устойчивость к воздействию повышенной температуры
        • Отсутствие ржавчины, коррозии, распада, гниения, грязи, известковых отложений
        • При надлежащем хранении длительно сохраняет первоначальную форму, прочностные, температурные и химические свойства
        • Проявляет высокую устойчивость к широкому спектру органических и неорганических соединений
        • Имеет незначительный коэффициент трения: поверхность чистая и гладкая и не удерживает в микропорах другие частицы
        • Могут быть легко подсоединены к другим трубопроводам, изготовленным из различных материалов (сталь, медь, металлопластик)
        • Просты в монтаже и безопасны для здоровья
        • Соединение элементов легко осуществляется при помощи диффузионной сварки
        • Обладают малым весом и легко транспортируются