Муфта комб. Tebo ВР 32х1"F п/п 015020410

Преимущества

Устойчивость к воздействию повышенной температуры

Отсутствие ржавчины, коррозии, распада, гниения, грязи, известковых отложений

При надлежащем хранении длительно сохраняет первоначальную форму, прочностные, температурные и химические свойства

Проявляет высокую устойчивость к широкому спектру органических и неорганических соединений

Имеет незначительный коэффициент трения: поверхность чистая и гладкая и не удерживает в микропорах другие частицы

Могут быть легко подсоединены к другим трубопроводам, изготовленным из различных материалов (сталь, медь, металлопластик)

Просты в монтаже и безопасны для здоровья

Соединение элементов легко осуществляется при помощи диффузионной сварки

Обладают малым весом и легко транспортируются

Муфта TEBO C--TB комбинированная, внутренняя резьба, 32x1 030020410 используется для перехода с полипропиленовой трубы на другие виды труб или на трубопроводную арматуру. Производятся из современного материала - Polypropylene Random Copolymer, проходят строгий многоступенчатый контроль качества. Отсутствие ржавчины, коррозии, распада, гниения, грязи, известковых отложений позволяет избежать уменьшения внутреннего диаметра трубопровода, что обеспечивает хорошую пропускную способность в течение длительного времени. Благодаря всем этим факторам потребитель может получать и использовать чистую питьевую воду.