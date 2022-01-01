Муфта комб. Tebo ВР 32х1"F п/п 015020410
Арт. X169500254
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Турция
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|винтовое
- Муфта TEBO C--TB комбинированная, внутренняя резьба, 32x1 030020410 используется для перехода с полипропиленовой трубы на другие виды труб или на трубопроводную арматуру. Производятся из современного материала - Polypropylene Random Copolymer, проходят строгий многоступенчатый контроль качества. Отсутствие ржавчины, коррозии, распада, гниения, грязи, известковых отложений позволяет избежать уменьшения внутреннего диаметра трубопровода, что обеспечивает хорошую пропускную способность в течение длительного времени. Благодаря всем этим факторам потребитель может получать и использовать чистую питьевую воду.
Преимущества
- Устойчивость к воздействию повышенной температуры
- Отсутствие ржавчины, коррозии, распада, гниения, грязи, известковых отложений
- При надлежащем хранении длительно сохраняет первоначальную форму, прочностные, температурные и химические свойства
- Проявляет высокую устойчивость к широкому спектру органических и неорганических соединений
- Имеет незначительный коэффициент трения: поверхность чистая и гладкая и не удерживает в микропорах другие частицы
- Могут быть легко подсоединены к другим трубопроводам, изготовленным из различных материалов (сталь, медь, металлопластик)
- Просты в монтаже и безопасны для здоровья
- Соединение элементов легко осуществляется при помощи диффузионной сварки
- Обладают малым весом и легко транспортируются