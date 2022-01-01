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Муфта комбинированная с наружной резьбой Tebo 25x3/4" 015020606
90 ₽
Полипропиленовые муфты и переходники
    Муфта комбинированная с наружной резьбой Tebo 25x3/4" 015020606
    Арт. X169500291
    Муфта комбинированная с наружной резьбой Tebo 25x3/4" 015020606

      Муфта комбинированная с наружной резьбой Tebo 25x3/4" 015020606

      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169500291

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Турция
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		винтовое, сварка
      Все характеристики
      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Муфты комбинированные с наружной резьбой используются для перехода с полипропиленовой трубы на трубную резьбу. Применяются в трубопроводных распределительных системах жилых, административных и промышленных зданиях для транспортировки питьевой и технической воды, в системах отопления. Фитинги компании TEBO изготавливаются из современного материала — Polypropylene Random Copolymer. Они отвечают самым высоким требованиям как со стороны производства, так и со стороны потребителя. 

        Преимущества

        • Продукция TEBO высочайшего качества, благодаря которой потребитель может получать и использовать чистую питьевую воду
        • Износостойкость