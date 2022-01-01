Муфта комбинированная с наружной резьбой Tebo 25x3/4" 015020606

Преимущества

Продукция TEBO высочайшего качества, благодаря которой потребитель может получать и использовать чистую питьевую воду

Износостойкость

Муфты комбинированные с наружной резьбой используются для перехода с полипропиленовой трубы на трубную резьбу. Применяются в трубопроводных распределительных системах жилых, административных и промышленных зданиях для транспортировки питьевой и технической воды, в системах отопления. Фитинги компании TEBO изготавливаются из современного материала — Polypropylene Random Copolymer. Они отвечают самым высоким требованиям как со стороны производства, так и со стороны потребителя.