Муфта комбинированная с наружной резьбой Tebo 25x3/4" 015020606
Арт. X169500291
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Турция
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|винтовое, сварка
- Муфты комбинированные с наружной резьбой используются для перехода с полипропиленовой трубы на трубную резьбу. Применяются в трубопроводных распределительных системах жилых, административных и промышленных зданиях для транспортировки питьевой и технической воды, в системах отопления. Фитинги компании TEBO изготавливаются из современного материала — Polypropylene Random Copolymer. Они отвечают самым высоким требованиям как со стороны производства, так и со стороны потребителя.
Преимущества
- Продукция TEBO высочайшего качества, благодаря которой потребитель может получать и использовать чистую питьевую воду
- Износостойкость