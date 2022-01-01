Муфта комбинированная Tebo НР 25*1/2"М п/п (уп.40 шт.) 015020605
Арт. X169500290
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Турция
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Тип фитинга
|муфта
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Материал
|латунь
- Полипропиленовая комбинированная муфта TEBO используется для соединения труб с запорной арматурой или металлическими трубами. Являясь продукцией европейского производителя, полипропиленовые трубы TEBO technics соответствуют всем принятым в Европе стандартам. Обеспечивая быстрый и лёгкий монтаж, полипропиленовые трубы экологичны, долговечны и надёжны.
Преимущества
- Доступная стоимость и минимальные расходы на проведение монтажных работ
- Высокие эксплуатационные качества, такие как коррозийная устойчивость и невосприимчивость к климатическим условиям сурового российского климата