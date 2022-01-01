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Муфта комбинированная Tebo НР 25*1/2"М п/п (уп.40 шт.) 015020605
75 ₽
Полипропиленовые муфты и переходники
    Муфта комбинированная Tebo НР 25*1/2"М п/п (уп.40 шт.) 015020605
    Арт. X169500290
    Муфта комбинированная Tebo НР 25*1/2"М п/п (уп.40 шт.) 015020605

      Муфта комбинированная Tebo НР 25*1/2"М п/п (уп.40 шт.) 015020605

      75 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169500290

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Турция
      Тип фитинга
      		муфта
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      75 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полипропиленовая комбинированная муфта TEBO используется для соединения труб с запорной арматурой или металлическими трубами. Являясь продукцией европейского производителя, полипропиленовые трубы TEBO technics соответствуют всем принятым в Европе стандартам. Обеспечивая быстрый и лёгкий монтаж, полипропиленовые трубы экологичны, долговечны и надёжны.

        Преимущества

        • Доступная стоимость и минимальные расходы на проведение монтажных работ
        • Высокие эксплуатационные качества, такие как коррозийная устойчивость и невосприимчивость к климатическим условиям сурового российского климата