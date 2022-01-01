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Тепловая завеса Roda RT-6S
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Тепловые завесы
    Тепловая завеса Roda RT-6S
    Арт. 704238116
    Тепловая завеса Roda RT-6S

      Тепловая завеса Roda RT-6S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704238116

      Характеристики

      Производитель
      		Roda
      Габариты, мм
      		1090x190x135
      Способ установки
      		горизонтальный
      Напряжение сети, В
      		220
      Вентиляция без нагрева
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая завеса Roda RT-6S R0010303 предназначена для установки на входе торговых, офисных или сервисных помещений. Завесу следует устанавливать в горизонтальном положении. Данное оборудование надежно защищает помещения от тепловых потерь, исключает образование сквозняков и проникновение пыли и насекомых с улицы. Завеса имеет низкий уровень шума во время работы. В комплект поставки входит пульт управления.

        Преимущества

        • Прочная тара из качественного картона
        • Низкий уровень шума
        • Устойчивый воздушный поток
        • Три режима работы
        • Защита от тепловых потерь через малые дверные проемы высотой до 2 метров, окна выдачи и приема товаров или обслуживания посетителей, тамбуры входных групп
        • Источником тепла является нагревательный элемент на основе СТИЧ-элементов
        • Нагревательный элемент обладает низкой инерционностью и низким сопротивлением воздушному потоку
        • Равномерный и эффективный нагрев воздуха
        • Нагревательный блок оснащен специальным термозащитным элементом