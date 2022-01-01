Преимущества

Прочная тара из качественного картона

Низкий уровень шума

Устойчивый воздушный поток

Три режима работы

Защита от тепловых потерь через малые дверные проемы высотой до 2 метров, окна выдачи и приема товаров или обслуживания посетителей, тамбуры входных групп

Источником тепла является нагревательный элемент на основе СТИЧ-элементов

Нагревательный элемент обладает низкой инерционностью и низким сопротивлением воздушному потоку

Равномерный и эффективный нагрев воздуха

Нагревательный блок оснащен специальным термозащитным элементом

Электрическая тепловая завеса Roda RT-6S R0010303 предназначена для установки на входе торговых, офисных или сервисных помещений. Завесу следует устанавливать в горизонтальном положении. Данное оборудование надежно защищает помещения от тепловых потерь, исключает образование сквозняков и проникновение пыли и насекомых с улицы. Завеса имеет низкий уровень шума во время работы. В комплект поставки входит пульт управления.