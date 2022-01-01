Тепловая завеса Roda RT-6S
Арт. 704238116
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|1090x190x135
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Способ установки
|горизонтальный
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Напряжение сети, В
|220
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Вентиляция без нагрева
|Нет
- Электрическая тепловая завеса Roda RT-6S R0010303 предназначена для установки на входе торговых, офисных или сервисных помещений. Завесу следует устанавливать в горизонтальном положении. Данное оборудование надежно защищает помещения от тепловых потерь, исключает образование сквозняков и проникновение пыли и насекомых с улицы. Завеса имеет низкий уровень шума во время работы. В комплект поставки входит пульт управления.
Преимущества
- Прочная тара из качественного картона
- Низкий уровень шума
- Устойчивый воздушный поток
- Три режима работы
- Защита от тепловых потерь через малые дверные проемы высотой до 2 метров, окна выдачи и приема товаров или обслуживания посетителей, тамбуры входных групп
- Источником тепла является нагревательный элемент на основе СТИЧ-элементов
- Нагревательный элемент обладает низкой инерционностью и низким сопротивлением воздушному потоку
- Равномерный и эффективный нагрев воздуха
- Нагревательный блок оснащен специальным термозащитным элементом