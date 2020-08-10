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Строительный фен Bosch GHG 660 LCD 0.601.944.302
4.5
8
Найти аналог
Строительные фены
    Строительный фен Bosch GHG 660 LCD 0.601.944.302
    Арт. Х12745
    4.5
    8
    Строительный фен Bosch GHG 660 LCD 0.601.944.302
    Строительный фен Bosch GHG 660 LCD 0.601.944.302
    Строительный фен Bosch GHG 660 LCD 0.601.944.302
    Строительный фен Bosch GHG 660 LCD 0.601.944.302
      Строительный фен Bosch GHG 660 LCD 0.601.944.302
      Строительный фен Bosch GHG 660 LCD 0.601.944.302
      Строительный фен Bosch GHG 660 LCD 0.601.944.302
      Строительный фен Bosch GHG 660 LCD 0.601.944.302

      Строительный фен Bosch GHG 660 LCD 0.601.944.302

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12745
      4.5
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Германия
      Дисплей
      		Да
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • BOSCH GHG 660 LCD 0.601.944.302 – удобный профессиональный инструмент с мощным двигателем. Горячий воздух температурой до 660 градусов подается из сопла со скоростью до 500 л/мин. В термопистолете предусмотрено сохранение четырех программных режимов работы с соответствующей температурой и скоростью.

        Преимущества

        • Данная модель имеет память настроек (в памяти сохраняются четыре основных типов применения) - для быстрого выбора нужных параметров
        • Точное выполнение работ благодаря десяти уровням регулировки потока воздуха и температуры
        • Спираль накаливания охлаждается в течение одной минуты
        • При перегревании инструмент автоматически отключается - для исправной работы на протяжении всего срока службы
        • Двойная изоляция - для защиты от прикосновения к частям инструмента, находящимся под напряжением
        • Для грубой пыли имеется съемный фильтр