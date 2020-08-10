Строительный фен Bosch GHG 660 LCD 0.601.944.302
Арт. Х12745
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Германия
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Дисплей
|Да
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Вес, кг
|1
- BOSCH GHG 660 LCD 0.601.944.302 – удобный профессиональный инструмент с мощным двигателем. Горячий воздух температурой до 660 градусов подается из сопла со скоростью до 500 л/мин. В термопистолете предусмотрено сохранение четырех программных режимов работы с соответствующей температурой и скоростью.
Преимущества
- Данная модель имеет память настроек (в памяти сохраняются четыре основных типов применения) - для быстрого выбора нужных параметров
- Точное выполнение работ благодаря десяти уровням регулировки потока воздуха и температуры
- Спираль накаливания охлаждается в течение одной минуты
- При перегревании инструмент автоматически отключается - для исправной работы на протяжении всего срока службы
- Двойная изоляция - для защиты от прикосновения к частям инструмента, находящимся под напряжением
- Для грубой пыли имеется съемный фильтр