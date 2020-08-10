Строительный фен Bosch GHG 660 LCD 0.601.944.302

Преимущества

Данная модель имеет память настроек (в памяти сохраняются четыре основных типов применения) - для быстрого выбора нужных параметров

Точное выполнение работ благодаря десяти уровням регулировки потока воздуха и температуры

Спираль накаливания охлаждается в течение одной минуты

При перегревании инструмент автоматически отключается - для исправной работы на протяжении всего срока службы

Двойная изоляция - для защиты от прикосновения к частям инструмента, находящимся под напряжением

Для грубой пыли имеется съемный фильтр

BOSCH GHG 660 LCD 0.601.944.302 – удобный профессиональный инструмент с мощным двигателем. Горячий воздух температурой до 660 градусов подается из сопла со скоростью до 500 л/мин. В термопистолете предусмотрено сохранение четырех программных режимов работы с соответствующей температурой и скоростью.