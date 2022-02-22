Преимущества

Данная модель имеет память настроек (в памяти сохраняются четыре основные типа применения) - для быстрого выбора нужных параметров

Точное выполнение работ благодаря десяти уровням регулировки потока воздуха и температуры

Спираль накаливания охлаждается на холодной ступени в течение одной минуты

При перегревании инструмент автоматически отключается - для исправной работы на протяжении всего срока службы

Данную модель можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции

Для грубой пыли имеется съемный фильтр

Строительный фен Bosch GHG 660 LCD 0.601.944.703 - это профессиональный электроинструмент мощностью 2300 Вт, сконструированный для локального нагрева различных материалов. Для точной и качественной работы инструментом, температура нагрева и поток воздуха плавно регулируются.