Строительный фен Bosch GHG 660 LCD 0.601.944.703
Арт. Х12808
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Германия
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Дисплей
|Да
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Вес, кг
|1
- Строительный фен Bosch GHG 660 LCD 0.601.944.703 - это профессиональный электроинструмент мощностью 2300 Вт, сконструированный для локального нагрева различных материалов. Для точной и качественной работы инструментом, температура нагрева и поток воздуха плавно регулируются.
Преимущества
- Данная модель имеет память настроек (в памяти сохраняются четыре основные типа применения) - для быстрого выбора нужных параметров
- Точное выполнение работ благодаря десяти уровням регулировки потока воздуха и температуры
- Спираль накаливания охлаждается на холодной ступени в течение одной минуты
- При перегревании инструмент автоматически отключается - для исправной работы на протяжении всего срока службы
- Данную модель можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
- Для грубой пыли имеется съемный фильтр