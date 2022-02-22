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Строительный фен Bosch GHG 660 LCD 0.601.944.703
5.0
2
Найти аналог
Строительные фены
    Строительный фен Bosch GHG 660 LCD 0.601.944.703
    Арт. Х12808
    5.0
    2
    Строительный фен Bosch GHG 660 LCD 0.601.944.703
    Строительный фен Bosch GHG 660 LCD 0.601.944.703
    Строительный фен Bosch GHG 660 LCD 0.601.944.703
    Строительный фен Bosch GHG 660 LCD 0.601.944.703
      Строительный фен Bosch GHG 660 LCD 0.601.944.703
      Строительный фен Bosch GHG 660 LCD 0.601.944.703
      Строительный фен Bosch GHG 660 LCD 0.601.944.703
      Строительный фен Bosch GHG 660 LCD 0.601.944.703

      Строительный фен Bosch GHG 660 LCD 0.601.944.703

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12808
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Германия
      Дисплей
      		Да
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Строительный фен Bosch GHG 660 LCD 0.601.944.703 - это профессиональный электроинструмент мощностью 2300 Вт, сконструированный для локального нагрева различных материалов. Для точной и качественной работы инструментом, температура нагрева и поток воздуха плавно регулируются.

        Преимущества

        • Данная модель имеет память настроек (в памяти сохраняются четыре основные типа применения) - для быстрого выбора нужных параметров
        • Точное выполнение работ благодаря десяти уровням регулировки потока воздуха и температуры
        • Спираль накаливания охлаждается на холодной ступени в течение одной минуты
        • При перегревании инструмент автоматически отключается - для исправной работы на протяжении всего срока службы
        • Данную модель можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
        • Для грубой пыли имеется съемный фильтр