Строительный фен Makita HG5012К

Преимущества

Двойная изоляция

Переключатель температуры

Встроенный валик обеспечивает устойчивость на горизонтальной поверхности

Сфера применения Makita HG5012K достаточно широка: от удаления слоя краски до размораживания металлических труб. Этот инструмент способен ускорить процесс склеивания и высушивания поверхности для дальнейшей обработки, в результате чего можно экономить время.