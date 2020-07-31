Строительный фен Makita HG5012К
Арт. Х12712
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|1
- Сфера применения Makita HG5012K достаточно широка: от удаления слоя краски до размораживания металлических труб. Этот инструмент способен ускорить процесс склеивания и высушивания поверхности для дальнейшей обработки, в результате чего можно экономить время.
Преимущества
- Двойная изоляция
- Переключатель температуры
- Встроенный валик обеспечивает устойчивость на горизонтальной поверхности