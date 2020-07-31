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Строительный фен Makita HG5012К
4.6
7
Найти аналог
Строительные фены
    Строительный фен Makita HG5012К
    Арт. Х12712
    4.6
    7
    Строительный фен Makita HG5012К
    Строительный фен Makita HG5012К
    Строительный фен Makita HG5012К
    Строительный фен Makita HG5012К
    Строительный фен Makita HG5012К
      Строительный фен Makita HG5012К
      Строительный фен Makita HG5012К
      Строительный фен Makita HG5012К
      Строительный фен Makita HG5012К
      Строительный фен Makita HG5012К

      Строительный фен Makita HG5012К

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12712
      4.6
      7

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сфера применения Makita HG5012K достаточно широка: от удаления слоя краски до размораживания металлических труб. Этот инструмент способен ускорить процесс склеивания и высушивания поверхности для дальнейшей обработки, в результате чего можно экономить время.

        Преимущества

        • Двойная изоляция
        • Переключатель температуры
        • Встроенный валик обеспечивает устойчивость на горизонтальной поверхности