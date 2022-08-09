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Термопистолет SKIL F.015.800.4LA
5.0
1
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Строительные фены
    Термопистолет SKIL F.015.800.4LA
    Арт. Х1272086
    5.0
    1
    Термопистолет SKIL F.015.800.4LA

      Термопистолет SKIL F.015.800.4LA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1272086
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		0.7
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Термовоздуходувка SKIL 8004LA F0158004LA используется при проведении строительно-отделочных работ для сушки и соединения твердых поверхностей. Она оснащена ЖК-дисплеем, что позволяет контролировать температуру и поток воздуха. Предусмотрен терморегулятор для непрерывной работы, что гарантирует долгий срок службы. Замкнутая рукоятка обеспечивает удобный захват и защищает руку оператора. Прибор поставляется с 4 насадками в пластиковом кейсе

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Функция памяти: сохранение последней температурной настройки (даже когда инструмент отключен от сети)
        • Термофен совместим с большинством широко распространенных насадок
        • 2 температурных режима расширяют спектр работ
        • 5 режимов подачи воздуха от 250 до 500 л/мин
        • Насадки с малым диаметром сопла позволяют использовать устройство для пайки, демонтажа и сварочных работ
        • Терморегулятор для непрерывной работы защищает от перегрева
        • Рукоятка замкнутой формы - для комфортной и безопасной работы
        • Съемное переднее кольцо - для работы в труднодоступных местах
        • Безопасное использование в устойчивом стационарном положении
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки термовоздуходувки SKIL 8004LA F0158004LA