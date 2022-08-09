Термопистолет SKIL F.015.800.4LA

Преимущества

Мощный двигатель

Функция памяти: сохранение последней температурной настройки (даже когда инструмент отключен от сети)

Термофен совместим с большинством широко распространенных насадок

2 температурных режима расширяют спектр работ

5 режимов подачи воздуха от 250 до 500 л/мин

Насадки с малым диаметром сопла позволяют использовать устройство для пайки, демонтажа и сварочных работ

Терморегулятор для непрерывной работы защищает от перегрева

Рукоятка замкнутой формы - для комфортной и безопасной работы

Съемное переднее кольцо - для работы в труднодоступных местах

Безопасное использование в устойчивом стационарном положении

Кейс - для удобства хранения и транспортировки термовоздуходувки SKIL 8004LA F0158004LA

Термовоздуходувка SKIL 8004LA F0158004LA используется при проведении строительно-отделочных работ для сушки и соединения твердых поверхностей. Она оснащена ЖК-дисплеем, что позволяет контролировать температуру и поток воздуха. Предусмотрен терморегулятор для непрерывной работы, что гарантирует долгий срок службы. Замкнутая рукоятка обеспечивает удобный захват и защищает руку оператора. Прибор поставляется с 4 насадками в пластиковом кейсе