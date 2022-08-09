Термопистолет SKIL F.015.800.4LA
Арт. Х1272086
Характеристики
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Производитель
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|0.7
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Термовоздуходувка SKIL 8004LA F0158004LA используется при проведении строительно-отделочных работ для сушки и соединения твердых поверхностей. Она оснащена ЖК-дисплеем, что позволяет контролировать температуру и поток воздуха. Предусмотрен терморегулятор для непрерывной работы, что гарантирует долгий срок службы. Замкнутая рукоятка обеспечивает удобный захват и защищает руку оператора. Прибор поставляется с 4 насадками в пластиковом кейсе
Преимущества
- Мощный двигатель
- Функция памяти: сохранение последней температурной настройки (даже когда инструмент отключен от сети)
- Термофен совместим с большинством широко распространенных насадок
- 2 температурных режима расширяют спектр работ
- 5 режимов подачи воздуха от 250 до 500 л/мин
- Насадки с малым диаметром сопла позволяют использовать устройство для пайки, демонтажа и сварочных работ
- Терморегулятор для непрерывной работы защищает от перегрева
- Рукоятка замкнутой формы - для комфортной и безопасной работы
- Съемное переднее кольцо - для работы в труднодоступных местах
- Безопасное использование в устойчивом стационарном положении
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки термовоздуходувки SKIL 8004LA F0158004LA