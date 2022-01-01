Точильный станок Prorab BG 150 BL

Преимущества

Большая площадь обработки. Толщина шлифовальных кругов 20 и 40 мм обеспечивает большую ширину обработки

Защита от повреждений. Двигатель станка защищен от механических повреждений прочным стальным корпусом

Точность обработки. Наличие специальных регулируемых упоров у электроточила PRORAB BG 150 BL обеспечивает высокую точность обработки инструмента

Низкое энергопотребление

Широкое устойчивое основание

Низкий уровень вибраций при работе

Два вида обработки без смены кругов

Простота эксплуатации

Электроточило PRORAB BG 150 BL в зависимости от выбора шлифовального круга используется для черновой и чистовой заточки инструментов, полирования и шлифования различных деталей, а также для снятия фасок в бытовых условиях или в небольших мастерских. Специальные защитные экраны обеспечивают безопасную работу оператора, а наличие подсветки рабочей зоны позволяет работать при недостаточном основном освещении.