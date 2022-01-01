Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Точильный станок Prorab BG 150 BL
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Точильный станок Prorab BG 150 BL
    Арт. Х12784
    Точильный станок Prorab BG 150 BL

      Точильный станок Prorab BG 150 BL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12784

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электроточило PRORAB BG 150 BL в зависимости от выбора шлифовального круга используется для черновой и чистовой заточки инструментов, полирования и шлифования различных деталей, а также для снятия фасок в бытовых условиях или в небольших мастерских. Специальные защитные экраны обеспечивают безопасную работу оператора, а наличие подсветки рабочей зоны позволяет работать при недостаточном основном освещении.

        Преимущества

        • Большая площадь обработки. Толщина шлифовальных кругов 20 и 40 мм обеспечивает большую ширину обработки
        • Защита от повреждений. Двигатель станка защищен от механических повреждений прочным стальным корпусом
        • Точность обработки. Наличие специальных регулируемых упоров у электроточила PRORAB BG 150 BL обеспечивает высокую точность обработки инструмента
        • Низкое энергопотребление
        • Широкое устойчивое основание
        • Низкий уровень вибраций при работе
        • Два вида обработки без смены кругов
        • Простота эксплуатации