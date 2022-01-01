Точильный станок Prorab BG 150 BL
Арт. Х12784
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|1.5
- Электроточило PRORAB BG 150 BL в зависимости от выбора шлифовального круга используется для черновой и чистовой заточки инструментов, полирования и шлифования различных деталей, а также для снятия фасок в бытовых условиях или в небольших мастерских. Специальные защитные экраны обеспечивают безопасную работу оператора, а наличие подсветки рабочей зоны позволяет работать при недостаточном основном освещении.
Преимущества
- Большая площадь обработки. Толщина шлифовальных кругов 20 и 40 мм обеспечивает большую ширину обработки
- Защита от повреждений. Двигатель станка защищен от механических повреждений прочным стальным корпусом
- Точность обработки. Наличие специальных регулируемых упоров у электроточила PRORAB BG 150 BL обеспечивает высокую точность обработки инструмента
- Низкое энергопотребление
- Широкое устойчивое основание
- Низкий уровень вибраций при работе
- Два вида обработки без смены кругов
- Простота эксплуатации