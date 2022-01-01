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Точильный станок Prorab PBG 300 DL
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Станки для заточки инструмента и ножей
    Точильный станок Prorab PBG 300 DL
    Арт. Х12648
    Точильный станок Prorab PBG 300 DL

      Точильный станок Prorab PBG 300 DL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12648

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		32
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электроточило PRORAB PBG 300 DL используется в слесарных мастерских для выполнения различного рода обработки: черновая и чистовая заточка инструментов, шлифование, полирование, а также снятие фасок (в зависимости от зернистости абразивного круга). Возможность охлаждения обрабатываемого инструмента предотвращает его разрушение (появление трещин, сколов) из-за сильного нагрева. Станок работает от однофазной сети с напряжением 220 В.

        Преимущества

        • Детальное рассмотрение. Защитный экран электроточила PRORAB PBG 300 DL выполнен в виде лупы для более детального рассмотрения зоны обработки
        • Точность. Один из упоров станка имеет специальный паз для более точной заточки инструментов под углом
        • Удобное размещение. Отверстия в основании станка предназначены для его крепления к рабочему столу или верстаку
        • Четыре опорные ножки для устойчивого размещения
        • Два вида обработки без смены круга
        • Низкое энергопотребление
        • Подсветка рабочей зоны
        • Емкость для охлаждающей жидкости