Точильный станок Prorab PBG 300 DL

Преимущества

Детальное рассмотрение. Защитный экран электроточила PRORAB PBG 300 DL выполнен в виде лупы для более детального рассмотрения зоны обработки

Точность. Один из упоров станка имеет специальный паз для более точной заточки инструментов под углом

Удобное размещение. Отверстия в основании станка предназначены для его крепления к рабочему столу или верстаку

Четыре опорные ножки для устойчивого размещения

Два вида обработки без смены круга

Низкое энергопотребление

Подсветка рабочей зоны

Емкость для охлаждающей жидкости

Электроточило PRORAB PBG 300 DL используется в слесарных мастерских для выполнения различного рода обработки: черновая и чистовая заточка инструментов, шлифование, полирование, а также снятие фасок (в зависимости от зернистости абразивного круга). Возможность охлаждения обрабатываемого инструмента предотвращает его разрушение (появление трещин, сколов) из-за сильного нагрева. Станок работает от однофазной сети с напряжением 220 В.