Точильный станок Prorab PBG 300 DL
Арт. Х12648
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|32
- Электроточило PRORAB PBG 300 DL используется в слесарных мастерских для выполнения различного рода обработки: черновая и чистовая заточка инструментов, шлифование, полирование, а также снятие фасок (в зависимости от зернистости абразивного круга). Возможность охлаждения обрабатываемого инструмента предотвращает его разрушение (появление трещин, сколов) из-за сильного нагрева. Станок работает от однофазной сети с напряжением 220 В.
Преимущества
- Детальное рассмотрение. Защитный экран электроточила PRORAB PBG 300 DL выполнен в виде лупы для более детального рассмотрения зоны обработки
- Точность. Один из упоров станка имеет специальный паз для более точной заточки инструментов под углом
- Удобное размещение. Отверстия в основании станка предназначены для его крепления к рабочему столу или верстаку
- Четыре опорные ножки для устойчивого размещения
- Два вида обработки без смены круга
- Низкое энергопотребление
- Подсветка рабочей зоны
- Емкость для охлаждающей жидкости