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Токоизмерительные клещи Stayer EXPERT HIGHDigital 59820
5.0
1
Найти аналог
Токоизмерительные клещи
    Токоизмерительные клещи Stayer EXPERT HIGHDigital 59820
    Арт. Ю00000018160
    5.0
    1
    Токоизмерительные клещи Stayer EXPERT HIGHDigital 59820
    Токоизмерительные клещи Stayer EXPERT HIGHDigital 59820
    Токоизмерительные клещи Stayer EXPERT HIGHDigital 59820
    Токоизмерительные клещи Stayer EXPERT HIGHDigital 59820
    Токоизмерительные клещи Stayer EXPERT HIGHDigital 59820
    Токоизмерительные клещи Stayer EXPERT HIGHDigital 59820
    Токоизмерительные клещи Stayer EXPERT HIGHDigital 59820
    Токоизмерительные клещи Stayer EXPERT HIGHDigital 59820
    Токоизмерительные клещи Stayer EXPERT HIGHDigital 59820
    Токоизмерительные клещи Stayer EXPERT HIGHDigital 59820
    Токоизмерительные клещи Stayer EXPERT HIGHDigital 59820
    Токоизмерительные клещи Stayer EXPERT HIGHDigital 59820

    Токоизмерительные клещи Stayer EXPERT HIGHDigital 59820

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. Ю00000018160
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Stayer
    Карманный
    		Да
    Автоматическое отключение
    		Да
    Измерение температуры
    		Нет
    Подсветка дисплея
    		Нет
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Токоизмерительные клещи STAYER EXPERT HIGHDigital 59820 используется для диагностики электрических соединений и приборов, не прерывая подачу электроэнергии потребителям. Специальная форма позволяет пользоваться прибором одной рукой для удобства измерения. Фиксация показаний на дисплее помогает, если нет возможности записать полученный результат. Индикатор разряда батареи позволяет своевременно менять элементы питания для избежания перерывов в работе.

      Преимущества

      • Вес 327 граммов - рука не устает во время работы
      • Компактные размеры - для переноски прямо в кармане
      • Низкая погрешность - для точных данных
      • Цифровой тип отображения - для простоты считывания информации
      • Интуитивно понятная панель управления - не нужно специальных навыков и знаний
      • Индикатор разряда батареи - для своевременной замены
      • Сумка-чехол в комплекте - для удобства транспортировки
      • Фиксация показаний - не нужно запоминать данные
      • Размер зажима 50 мм подходит для разных задач