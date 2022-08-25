Преимущества

Вес 327 граммов - рука не устает во время работы

Компактные размеры - для переноски прямо в кармане

Низкая погрешность - для точных данных

Цифровой тип отображения - для простоты считывания информации

Интуитивно понятная панель управления - не нужно специальных навыков и знаний

Индикатор разряда батареи - для своевременной замены

Сумка-чехол в комплекте - для удобства транспортировки

Фиксация показаний - не нужно запоминать данные

Размер зажима 50 мм подходит для разных задач

Токоизмерительные клещи STAYER EXPERT HIGHDigital 59820 используется для диагностики электрических соединений и приборов, не прерывая подачу электроэнергии потребителям. Специальная форма позволяет пользоваться прибором одной рукой для удобства измерения. Фиксация показаний на дисплее помогает, если нет возможности записать полученный результат. Индикатор разряда батареи позволяет своевременно менять элементы питания для избежания перерывов в работе.