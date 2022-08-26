Трещотка пневматическая Thorvik, 1/2"DR, 150 об/мин, 61 Nm, ARW1261

Пневматическая трещотка THORVIK ARW1261 52201 применяется для быстрого закручивания гаек, болтов и винтов. Она имеет узкий корпус, благодаря чему позволяет работать в стесненных условиях. Широкая клавиша "пуск" предусмотрена для удобного и простого управления инструментом. Рукоятка с нескользящим покрытием удобно лежит в руке, обеспечивая надежный захват.