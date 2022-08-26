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Трещотка пневматическая Thorvik, 1/2"DR, 150 об/мин, 61 Nm, ARW1261
5.0
1
Найти аналог
Пневматические трещотки
    Трещотка пневматическая Thorvik, 1/2"DR, 150 об/мин, 61 Nm, ARW1261
    Арт. thorvik_8183
    5.0
    1
    Трещотка пневматическая Thorvik, 1/2"DR, 150 об/мин, 61 Nm, ARW1261
    Трещотка пневматическая Thorvik, 1/2"DR, 150 об/мин, 61 Nm, ARW1261
    Трещотка пневматическая Thorvik, 1/2"DR, 150 об/мин, 61 Nm, ARW1261
    Трещотка пневматическая Thorvik, 1/2"DR, 150 об/мин, 61 Nm, ARW1261
      Трещотка пневматическая Thorvik, 1/2"DR, 150 об/мин, 61 Nm, ARW1261
      Трещотка пневматическая Thorvik, 1/2"DR, 150 об/мин, 61 Nm, ARW1261
      Трещотка пневматическая Thorvik, 1/2"DR, 150 об/мин, 61 Nm, ARW1261
      Трещотка пневматическая Thorvik, 1/2"DR, 150 об/мин, 61 Nm, ARW1261

      Трещотка пневматическая Thorvik, 1/2"DR, 150 об/мин, 61 Nm, ARW1261

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. thorvik_8183
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Наличие реверса
      		Нет
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Наличие удара
      		Нет
      Регулировка момента затяжки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Пневматическая трещотка THORVIK ARW1261 52201 применяется для быстрого закручивания гаек, болтов и винтов. Она имеет узкий корпус, благодаря чему позволяет работать в стесненных условиях. Широкая клавиша "пуск" предусмотрена для удобного и простого управления инструментом. Рукоятка с нескользящим покрытием удобно лежит в руке, обеспечивая надежный захват.