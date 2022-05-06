Труба медная 1/4", бухта 15,24м, 6.35

Труба медная 1/4” используется для установки в системы кондиционирования и как средство подключения электрооборудования. Труба может быть смонтирована как в системы нагрева, так и в системы охлаждения. Металл, из которого изготовлена труба для кондиционера обладает высокой теплопроводностью, инертностью в отношении химических веществ и устойчивостью к перепадам температур. Внутренняя сторона трубы гладкая, что позволяет ей оставаться чистой надолго и сохранять скорость потока на должном уровне. Длина бухты составляет более пятнадцати метров, она приобретается только целиком.

Преимущества трубы медной 1/4” для кондиционера:

Теплопроводная;

Устойчивая;

Не требующая тяжелого ухода;

Долговечная.

Комплектация:

Труба;

Упаковка.

Продаётся только целой бухтой.