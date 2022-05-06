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Труба медная 1/4", бухта 15,24м, 6.35
5.0
2
2 896 ₽
Медные трубы
    Труба медная 1/4", бухта 15,24м, 6.35
    Арт. X699437108
    5.0
    2
    Труба медная 1/4", бухта 15,24м, 6.35

      Труба медная 1/4", бухта 15,24м, 6.35

      2 896 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699437108
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Halcore
      Макс. длина, м
      		15
      Диаметр, мм
      		6.35
      Для горячей воды
      		Нет
      Материал
      		медь
      Все характеристики
      2 896 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Труба медная 1/4” используется для установки в системы кондиционирования и как средство подключения электрооборудования. Труба может быть смонтирована как в системы нагрева, так и в системы охлаждения. Металл, из которого изготовлена труба для кондиционера обладает высокой теплопроводностью, инертностью в отношении химических веществ и устойчивостью к перепадам температур. Внутренняя сторона трубы гладкая, что позволяет ей оставаться чистой надолго и сохранять скорость потока на должном уровне. Длина бухты составляет более пятнадцати метров, она приобретается только целиком.

        Преимущества трубы медной 1/4” для кондиционера:

        • Теплопроводная;
        • Устойчивая;
        • Не требующая тяжелого ухода;
        • Долговечная.

        Комплектация:

        • Труба;
        • Упаковка.
        Продаётся только целой бухтой. 