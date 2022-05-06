Труба медная 1/4", бухта 15,24м, 6.35
Арт. X699437108
Характеристики
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Производитель
|Halcore
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Макс. длина, м
|15
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Диаметр, мм
|6.35
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Для горячей воды
|Нет
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Материал
|медь
Труба медная 1/4” используется для установки в системы кондиционирования и как средство подключения электрооборудования. Труба может быть смонтирована как в системы нагрева, так и в системы охлаждения. Металл, из которого изготовлена труба для кондиционера обладает высокой теплопроводностью, инертностью в отношении химических веществ и устойчивостью к перепадам температур. Внутренняя сторона трубы гладкая, что позволяет ей оставаться чистой надолго и сохранять скорость потока на должном уровне. Длина бухты составляет более пятнадцати метров, она приобретается только целиком.
Преимущества трубы медной 1/4” для кондиционера:
- Теплопроводная;
- Устойчивая;
- Не требующая тяжелого ухода;
- Долговечная.
Комплектация:
Продаётся только целой бухтой.
- Труба;
- Упаковка.