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Труба медная 3/4", бухта 15м, 19.05
5.0
2
1 115 ₽
Медные трубы
    Труба медная 3/4", бухта 15м, 19.05
    Арт. X699437162
    5.0
    2
    Труба медная 3/4", бухта 15м, 19.05

      Труба медная 3/4", бухта 15м, 19.05

      1 115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X699437162
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Halcore
      Макс. длина, м
      		15
      Диаметр, мм
      		19.05
      Для горячей воды
      		Нет
      Материал
      		медь
      Все характеристики
      1 115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Труба медная применяется для монтажа систем кондиционирования и для подключения технологического оборудования. Одна и та же установка может быть использована как для охлаждения, так и для нагрева.

        Преимущества

        • Высокая теплопроводность
        • Неизменность механических свойств в широком интервале температур
        • Химическая инертность
        • Высокая чистота внутренней стороны
        • Гладкая внутренняя поверхность позволяет иметь высокую скорость потока