Труба медная 3/4", бухта 15м, 19.05

Преимущества

Высокая теплопроводность

Неизменность механических свойств в широком интервале температур

Химическая инертность

Высокая чистота внутренней стороны

Гладкая внутренняя поверхность позволяет иметь высокую скорость потока

Труба медная применяется для монтажа систем кондиционирования и для подключения технологического оборудования. Одна и та же установка может быть использована как для охлаждения, так и для нагрева.