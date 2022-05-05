Труба медная 3/4", бухта 15м, 19.05
Арт. X699437162
Характеристики
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Производитель
|Halcore
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Макс. длина, м
|15
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Диаметр, мм
|19.05
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Для горячей воды
|Нет
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Материал
|медь
- Труба медная применяется для монтажа систем кондиционирования и для подключения технологического оборудования. Одна и та же установка может быть использована как для охлаждения, так и для нагрева.
Преимущества
- Высокая теплопроводность
- Неизменность механических свойств в широком интервале температур
- Химическая инертность
- Высокая чистота внутренней стороны
- Гладкая внутренняя поверхность позволяет иметь высокую скорость потока