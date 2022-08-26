Уровень ЭНКОР 5453 усиленный с угломером 600 мм
Арт. Х131620056
Характеристики
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Производитель
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Поверка
|Нет
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Внесен в госреестр
|Нет
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Тип
|угломер
- Усиленный уровень с угломером 600 мм 1/30 УС-3-ЗУ Энкор 5453 оснащен тремя колбами, у одной из которых положение регулируется и имеется шкала с делениями в градусах. Используется для измерения угла и наклона поверхностей. По краям располагаются специальные заглушки, что предотвращает попадание грязи в полость уровня.
Преимущества
- Поворотная колба - можно выставить необходимый угол или замерить имеющийся;
- Длина 60 см;
- Корпус изготовлен из дюралюминия - ударопрочность;
- 3 ампулы, одна из которых имеет шкалу с делениями в градусах.