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Уровень ЭНКОР 5453 усиленный с угломером 600 мм
5.0
1
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Угломеры
    Уровень ЭНКОР 5453 усиленный с угломером 600 мм
    Арт. Х131620056
    5.0
    1
    Уровень ЭНКОР 5453 усиленный с угломером 600 мм

      Уровень ЭНКОР 5453 усиленный с угломером 600 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131620056
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Поверка
      		Нет
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Тип
      		угломер
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Усиленный уровень с угломером 600 мм 1/30 УС-3-ЗУ Энкор 5453 оснащен тремя колбами, у одной из которых положение регулируется и имеется шкала с делениями в градусах. Используется для измерения угла и наклона поверхностей. По краям располагаются специальные заглушки, что предотвращает попадание грязи в полость уровня.

        Преимущества

        • Поворотная колба - можно выставить необходимый угол или замерить имеющийся;
        • Длина 60 см;
        • Корпус изготовлен из дюралюминия - ударопрочность;
        • 3 ампулы, одна из которых имеет шкалу с делениями в градусах.