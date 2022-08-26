Уровень ЭНКОР 5453 усиленный с угломером 600 мм

Преимущества

Поворотная колба - можно выставить необходимый угол или замерить имеющийся;

Длина 60 см;

Корпус изготовлен из дюралюминия - ударопрочность;

3 ампулы, одна из которых имеет шкалу с делениями в градусах.

Усиленный уровень с угломером 600 мм 1/30 УС-3-ЗУ Энкор 5453 оснащен тремя колбами, у одной из которых положение регулируется и имеется шкала с делениями в градусах. Используется для измерения угла и наклона поверхностей. По краям располагаются специальные заглушки, что предотвращает попадание грязи в полость уровня.