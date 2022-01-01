Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сгон прямой американка Valtec ВР-НР 1" VTr.341.N.0006
671 ₽
Сгоны резьбовые
    Сгон прямой американка Valtec ВР-НР 1" VTr.341.N.0006
    Арт. X16913810207
    Сгон прямой американка Valtec ВР-НР 1" VTr.341.N.0006

      Сгон прямой американка Valtec ВР-НР 1" VTr.341.N.0006

      671 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16913810207

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		сгон
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      671 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Прямой разъемный сгон, смонтированный из двух частей с помощью накидной гайки (соединение типа «американка»).

        Преимущества

        • Резьба – внутренняя/наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226)
        • Внутренняя резьба совместима также с наружной конической трубной резьбой по ГОСТу 6211 (ISO R7)
        • Детали выполнены из латуни, никелированы
        • Уплотнительное кольцо – из синтетического каучука EPDM
        • Гайку следует накручивать с приложением момента не более 30 H•м