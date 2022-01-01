Сгон прямой американка Valtec ВР-НР 1" VTr.341.N.0006

Преимущества

Резьба – внутренняя/наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226)

Внутренняя резьба совместима также с наружной конической трубной резьбой по ГОСТу 6211 (ISO R7)

Детали выполнены из латуни, никелированы

Уплотнительное кольцо – из синтетического каучука EPDM

Гайку следует накручивать с приложением момента не более 30 H•м

Прямой разъемный сгон, смонтированный из двух частей с помощью накидной гайки (соединение типа «американка»).