Сгон прямой американка Valtec ВР-НР 1" VTr.341.N.0006
Арт. X16913810207
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|сгон
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Тип соединения
|резьбовое
- Прямой разъемный сгон, смонтированный из двух частей с помощью накидной гайки (соединение типа «американка»).
Преимущества
- Резьба – внутренняя/наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226)
- Внутренняя резьба совместима также с наружной конической трубной резьбой по ГОСТу 6211 (ISO R7)
- Детали выполнены из латуни, никелированы
- Уплотнительное кольцо – из синтетического каучука EPDM
- Гайку следует накручивать с приложением момента не более 30 H•м