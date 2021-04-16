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Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400
3.7
3
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400
    Арт. О00000001031
    3.7
    3
    Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400
    Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400
    Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400
    Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400
    Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400
    Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400
    Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400
    Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400
    Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400
    Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400
    Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400
    Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400
      Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400
      Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400
      Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400
      Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400
      Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400
      Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400
      Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400
      Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400
      Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400
      Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400
      Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400
      Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400

      Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000001031
      3.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внешняя G1 1/2
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1, елочка 3/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дренажный насос Вихрь ДН-400 используется для откачивания вод из подтопленных помещений или в качестве силового агрегата в системах орошения. Предусмотрен термопротектор для защиты двигателя от перегрева. Устройство само включается/ выключается при высоком/низком уровне воды, благодаря поплавковому механизму. Ударопрочный пластиковый корпус защищает уязвимые узлы от повреждений и не подвержен коррозии.

        Преимущества

        • Небольшие габариты
        • Ударопрочный корпус из пластика
        • Максимальная глубина всасывания до 8 м
        • Термопротектор для защиты двигателя от перегрева
        • Перекачивает загрязненную воду с частицами размером до 5 мм