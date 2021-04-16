Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400
Арт. О00000001031
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внешняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 3/4
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- Дренажный насос Вихрь ДН-400 используется для откачивания вод из подтопленных помещений или в качестве силового агрегата в системах орошения. Предусмотрен термопротектор для защиты двигателя от перегрева. Устройство само включается/ выключается при высоком/низком уровне воды, благодаря поплавковому механизму. Ударопрочный пластиковый корпус защищает уязвимые узлы от повреждений и не подвержен коррозии.
Преимущества
- Небольшие габариты
- Ударопрочный корпус из пластика
- Максимальная глубина всасывания до 8 м
- Термопротектор для защиты двигателя от перегрева
- Перекачивает загрязненную воду с частицами размером до 5 мм