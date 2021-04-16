Электрический дренажный насос Вихрь ДН-400

Преимущества

Небольшие габариты

Ударопрочный корпус из пластика

Максимальная глубина всасывания до 8 м

Термопротектор для защиты двигателя от перегрева

Перекачивает загрязненную воду с частицами размером до 5 мм

Дренажный насос Вихрь ДН-400 используется для откачивания вод из подтопленных помещений или в качестве силового агрегата в системах орошения. Предусмотрен термопротектор для защиты двигателя от перегрева. Устройство само включается/ выключается при высоком/низком уровне воды, благодаря поплавковому механизму. Ударопрочный пластиковый корпус защищает уязвимые узлы от повреждений и не подвержен коррозии.