Дренажный насос для чистой воды Сибртех СДН300-5
Арт. О00000033039
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/4
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1 1/4, елочка 1, елочка 1 1/4
- Дренажный насос для чистой воды СИБРТЕХ СДН300-5 97261 используется для поливочных работ, откачки воды из помещений, а также для перекачивания жидких бытовых отходов. Для удобной переноски предусмотрена удобная ручка. Поплавковый выключатель защищает насос от работы всухую.
Преимущества
- Удобная ручка для комфортной переноски
- Защита от сухого хода
- Пластиковый корпус не подвержен коррозии
- Высокая производительность дренажного насоса для чистой воды СИБРТЕХ СДН300-5 97261
- Простой в использовании