Преимущества

Удобная ручка для комфортной переноски

Защита от сухого хода

Пластиковый корпус не подвержен коррозии

Высокая производительность дренажного насоса для чистой воды СИБРТЕХ СДН300-5 97261

Простой в использовании

Дренажный насос для чистой воды СИБРТЕХ СДН300-5 97261 используется для поливочных работ, откачки воды из помещений, а также для перекачивания жидких бытовых отходов. Для удобной переноски предусмотрена удобная ручка. Поплавковый выключатель защищает насос от работы всухую.