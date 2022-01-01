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Дренажный насос для чистой воды Сибртех СДН300-5
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос для чистой воды Сибртех СДН300-5
    Арт. О00000033039
    Дренажный насос для чистой воды Сибртех СДН300-5
    Дренажный насос для чистой воды Сибртех СДН300-5
    Дренажный насос для чистой воды Сибртех СДН300-5
    Дренажный насос для чистой воды Сибртех СДН300-5
    Дренажный насос для чистой воды Сибртех СДН300-5
    Дренажный насос для чистой воды Сибртех СДН300-5
    Дренажный насос для чистой воды Сибртех СДН300-5
    Дренажный насос для чистой воды Сибртех СДН300-5
      Дренажный насос для чистой воды Сибртех СДН300-5
      Дренажный насос для чистой воды Сибртех СДН300-5
      Дренажный насос для чистой воды Сибртех СДН300-5
      Дренажный насос для чистой воды Сибртех СДН300-5
      Дренажный насос для чистой воды Сибртех СДН300-5
      Дренажный насос для чистой воды Сибртех СДН300-5
      Дренажный насос для чистой воды Сибртех СДН300-5
      Дренажный насос для чистой воды Сибртех СДН300-5

      Дренажный насос для чистой воды Сибртех СДН300-5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033039

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/4
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1 1/4, елочка 1, елочка 1 1/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дренажный насос для чистой воды СИБРТЕХ  СДН300-5 97261 используется для поливочных работ, откачки воды из помещений, а также для перекачивания жидких бытовых отходов. Для удобной переноски предусмотрена удобная ручка. Поплавковый выключатель защищает насос от работы всухую.

        Преимущества

        • Удобная ручка для комфортной переноски
        • Защита от сухого хода
        • Пластиковый корпус не подвержен коррозии
        • Высокая производительность дренажного насоса для чистой воды СИБРТЕХ  СДН300-5 97261
        • Простой в использовании