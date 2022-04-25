Бетоносмеситель СБР-260В-01/220В 95457
Арт. X13502131
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1650x900x1430
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка СБР-260В-01 95457 предназначена для подготовки строительных растворов и смесей. Гравитационный тип. Используется на небольших объектах, в частном строительстве. Электрический двигатель мощностью 750 Вт, подключается напрямую к розетке. Крупность заполнителя не более 7 см в диаметре
Преимущества
- Чугунный венец для надежности конструкции при перемешивании плотной массы
- Мотор защищен металлическим кожухом от сырости и грязи
- Для перемещения есть колеса и рукоятки
- Опрокидывание чаши происходит с участием редуктора