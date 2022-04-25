Бетоносмеситель СБР-260В-01/220В 95457

Бетономешалка СБР-260В-01 95457 предназначена для подготовки строительных растворов и смесей. Гравитационный тип. Используется на небольших объектах, в частном строительстве. Электрический двигатель мощностью 750 Вт, подключается напрямую к розетке. Крупность заполнителя не более 7 см в диаметре

Преимущества