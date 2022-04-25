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Бетоносмеситель СБР-260В-01/220В 95457
5.0
2
Найти аналог
Бетономешалки
    Бетоносмеситель СБР-260В-01/220В 95457
    Арт. X13502131
    5.0
    2
    Бетоносмеситель СБР-260В-01/220В 95457

      Бетоносмеситель СБР-260В-01/220В 95457

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13502131
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лебедянь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1650x900x1430
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бетономешалка СБР-260В-01 95457 предназначена для подготовки строительных растворов и смесей. Гравитационный тип. Используется на небольших объектах, в частном строительстве. Электрический двигатель мощностью 750 Вт, подключается напрямую к розетке. Крупность заполнителя не более 7 см в диаметре

        Преимущества

        • Чугунный венец для надежности конструкции при перемешивании плотной массы
        • Мотор защищен металлическим кожухом от сырости и грязи
        • Для перемещения есть колеса и рукоятки
        • Опрокидывание чаши происходит с участием редуктора