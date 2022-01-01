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Кран шаровой угловой Bugatti 594 1" с американкой, уп. 4шт.
Найти аналог
Арматура запорная и регулирующая
    Кран шаровой угловой Bugatti 594 1" с американкой, уп. 4шт.
    Арт. X1692546339
    Кран шаровой угловой Bugatti 594 1" с американкой, уп. 4шт.

      Кран шаровой угловой Bugatti 594 1" с американкой, уп. 4шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1692546339

      Характеристики

      Производитель
      		Bugatti
      Газовый
      		Нет
      Покрытие
      		никелированное
      Тип резьбы
      		наружная/внутренняя
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        На сегодняшний день шаровые краны нашли применение практически повсеместно и сумели завоевать огромную популярность во многих отраслях. При монтаже практически каждой сети труб или подключения к ней какого-либо прибора как раз используются шаровые краны. Основное достоинство устройств Бугатти заключается в том, что они очень просты в установке и использовании. Конструкция итальянских шаровых кранов и вентилей позволяет быстро и надежно перекрывать поступление газа, воды и других веществ. Специальные модели вентилей так же могут использоваться для регулировки температуры и использоваться в отопительных системах. Другим же весьма существенным отличительным качеством шаровых приборов и вентилей Bugatti можно назвать способность работать с очень горячей или холодной жидкостью, а также выдерживать высокое давление, что дает возможность устанавливать их практически в любой системе.