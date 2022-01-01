Кран шаровой угловой Bugatti 594 1" с американкой, уп. 4шт.

Описание товара:

На сегодняшний день шаровые краны нашли применение практически повсеместно и сумели завоевать огромную популярность во многих отраслях. При монтаже практически каждой сети труб или подключения к ней какого-либо прибора как раз используются шаровые краны. Основное достоинство устройств Бугатти заключается в том, что они очень просты в установке и использовании. Конструкция итальянских шаровых кранов и вентилей позволяет быстро и надежно перекрывать поступление газа, воды и других веществ. Специальные модели вентилей так же могут использоваться для регулировки температуры и использоваться в отопительных системах. Другим же весьма существенным отличительным качеством шаровых приборов и вентилей Bugatti можно назвать способность работать с очень горячей или холодной жидкостью, а также выдерживать высокое давление, что дает возможность устанавливать их практически в любой системе.