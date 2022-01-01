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Кран шар.угл. Bugatti 594 1/2", с американкой, уп.14шт.
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Арматура запорная и регулирующая
    Кран шар.угл. Bugatti 594 1/2", с американкой, уп.14шт.
    Арт. X1692546338
    Кран шар.угл. Bugatti 594 1/2", с американкой, уп.14шт.

      Кран шар.угл. Bugatti 594 1/2", с американкой, уп.14шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1692546338

      Характеристики

      Производитель
      		Bugatti
      Макс. рабочая температура, °С
      		120
      Газовый
      		Нет
      Материал
      		латунь
      Рабочее давление, бар
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Угловой кран Bugatti имеет изогнутую под 90 градусов конструкцию, которая позволяет менять направление трубопровода.

        Преимущества:

        • Материал корпуса и шара: латунь CW617N кованная;
        • Корпус: пескоструенный, никелированный;
        • Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта- 4/PTFE;
        • Шток: латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение);
        • Уплотнения штока: 2 из фторопласта-4/PTFE, 1 кольцо из бутадиен-нитрильного каучука/NBR;
        • Диапазон температур: от -20 до +120°C;
        • Рабочее давление: 40 bar.