Кран шар.угл. Bugatti 594 1/2", с американкой, уп.14шт.
Арт. X1692546338
Характеристики
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Производитель
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Макс. рабочая температура, °С
|120
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Газовый
|Нет
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Материал
|латунь
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Рабочее давление, бар
|40
Описание:Угловой кран Bugatti имеет изогнутую под 90 градусов конструкцию, которая позволяет менять направление трубопровода.
Преимущества:
- Материал корпуса и шара: латунь CW617N кованная;
- Корпус: пескоструенный, никелированный;
- Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта- 4/PTFE;
- Шток: латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение);
- Уплотнения штока: 2 из фторопласта-4/PTFE, 1 кольцо из бутадиен-нитрильного каучука/NBR;
- Диапазон температур: от -20 до +120°C;
- Рабочее давление: 40 bar.