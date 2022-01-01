Набор инструментов для авто Deko DKMT94 065-0219, 94 предмета

Преимущества

Наличие свечных головок, а также удлиненных головок позволяет эффективно работать с крепежом различной сложности

Помогает быстрее провести обслуживание автомобиля

Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности

Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки

Набор инструментов для авто DEKO DKMT94 065-0219 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям.