Фильтр-кувшин Гейзер 62040

Преимущества

Объем 3 литра

Сменный картридж серии 500 ресурсом 300 литров

Кувшин имеет эргономичную ручку и устойчивое основание

Крышка кувшина оснащена механическим индикатором смены картриджа

Надежная система установки картриджа исключает протечку неочищенной воды

Универсальный картридж обеспечивает очищение водопроводной воды от хлора и ржавчины

Вода проходит сквозь смесь ионообменных смол и материала Арагон, полностью очищаясь от хлора и ржавчины

Активное серебро, входящее в картридж, блокирует размножение отфильтрованных микроорганизмов

Кокосовый уголь устраняет неприятные привкусы и запахи, а механический фильтр удаляет нерастворимые частицы

Фильтр-кувшин Гейзер Вега зеленый 62040 вмещает 3 литра воды. Универсальный сменный фильтр рассчитан на очищение 300 литров воды. Кувшин выполнен из пищевого пластика. Активное серебро, входящее в состав картриджа, предотвращает размножение отфильтрованных микроорганизмов. Универсальный фильтр очищает воду от хлора и ржавчины.