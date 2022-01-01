Фильтр-кувшин Гейзер 62040
Арт. X16910801302
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Многоразовый / регенерирующий
|Нет
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Подходит для горячей воды
|Нет
- Фильтр-кувшин Гейзер Вега зеленый 62040 вмещает 3 литра воды. Универсальный сменный фильтр рассчитан на очищение 300 литров воды. Кувшин выполнен из пищевого пластика. Активное серебро, входящее в состав картриджа, предотвращает размножение отфильтрованных микроорганизмов. Универсальный фильтр очищает воду от хлора и ржавчины.
Преимущества
- Объем 3 литра
- Сменный картридж серии 500 ресурсом 300 литров
- Кувшин имеет эргономичную ручку и устойчивое основание
- Крышка кувшина оснащена механическим индикатором смены картриджа
- Надежная система установки картриджа исключает протечку неочищенной воды
- Универсальный картридж обеспечивает очищение водопроводной воды от хлора и ржавчины
- Вода проходит сквозь смесь ионообменных смол и материала Арагон, полностью очищаясь от хлора и ржавчины
- Активное серебро, входящее в картридж, блокирует размножение отфильтрованных микроорганизмов
- Кокосовый уголь устраняет неприятные привкусы и запахи, а механический фильтр удаляет нерастворимые частицы