Фильтр-кувшин Гейзер универсальный синий 62028

Гейзер «Корус» — это фильтр-кувшин, предназначенный для очистки водопроводной и скважинной воды от ржавчины, растворенного железа, органических соединений и т. д., который способен качественно очистить воду, останавливая вредные примеси, но сохраняя оптимальный минеральный баланс очищенной воды. Он надежен и прост в применении, как в квартире, так и за городом, так как отсутствует необходимость подключении к линии водопровода, и не требуют частой смены картриджей.