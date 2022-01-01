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Фильтр-кувшин Гейзер универсальный синий 62028
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Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин Гейзер универсальный синий 62028
    Арт. X16910801292
    Фильтр-кувшин Гейзер универсальный синий 62028
    Фильтр-кувшин Гейзер универсальный синий 62028
      Фильтр-кувшин Гейзер универсальный синий 62028
      Фильтр-кувшин Гейзер универсальный синий 62028

      Фильтр-кувшин Гейзер универсальный синий 62028

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801292

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гейзер «Корус» — это фильтр-кувшин, предназначенный для очистки водопроводной и скважинной воды от ржавчины, растворенного железа, органических соединений и т. д., который способен качественно очистить воду, останавливая вредные примеси, но сохраняя оптимальный минеральный баланс очищенной воды. Он надежен и прост в применении, как в квартире, так и за городом, так как отсутствует необходимость подключении к линии водопровода, и не требуют частой смены картриджей.