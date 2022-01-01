Фильтр-кувшин Гейзер универсальный синий 62028
Арт. X16910801292
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Многоразовый / регенерирующий
|Нет
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Подходит для горячей воды
|Нет
- Гейзер «Корус» — это фильтр-кувшин, предназначенный для очистки водопроводной и скважинной воды от ржавчины, растворенного железа, органических соединений и т. д., который способен качественно очистить воду, останавливая вредные примеси, но сохраняя оптимальный минеральный баланс очищенной воды. Он надежен и прост в применении, как в квартире, так и за городом, так как отсутствует необходимость подключении к линии водопровода, и не требуют частой смены картриджей.