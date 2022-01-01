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Фреза с ножом кромочная прямая Энкор 10533
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Кромочные фрезы
    Фреза кромочная прямая Энкор 10533
    Арт. Х1519252
    Фреза с ножом кромочная прямая Энкор 10533
    Фреза с ножом кромочная прямая Энкор 10533
    Фреза с ножом кромочная прямая Энкор 10533
      Фреза с ножом кромочная прямая Энкор 10533
      Фреза с ножом кромочная прямая Энкор 10533
      Фреза с ножом кромочная прямая Энкор 10533

      Фреза кромочная прямая Энкор 10533

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1519252

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		кромочная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фреза Энкор 10533 предназначена для чистовой обработки кромки и торца изделия из различных пород древесины. Используется совместно с фрезерными машинами и фрезерными станками. При установке фреза образует прямой угол с опорным столом, что позволяет при фрезеровании получить строго перпендикулярный торец или кромку.

        Преимущества

        • Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм
        • Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия