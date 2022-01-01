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Фреза кромочная прямая Энкор 10536
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Кромочные фрезы
    Фреза кромочная прямая Энкор 10536
    Арт. Х1519249
    Фреза кромочная прямая Энкор 10536
    Фреза кромочная прямая Энкор 10536
    Фреза кромочная прямая Энкор 10536
    Фреза кромочная прямая Энкор 10536
      Фреза кромочная прямая Энкор 10536
      Фреза кромочная прямая Энкор 10536
      Фреза кромочная прямая Энкор 10536
      Фреза кромочная прямая Энкор 10536

      Фреза кромочная прямая Энкор 10536

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1519249

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		кромочная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фреза Энкор 10536 предназначена для чистовой обработки кромки и торца изделия из различных пород древесины. Используется совместно с фрезерными машинами и фрезерными станками. При установке фреза образует прямой угол с опорным столом, что позволяет при фрезеровании получить строго перпендикулярный торец или кромку.

        Преимущества

        • Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм
        • Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия