Фреза кромочная прямая Энкор 10536

Преимущества

Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм

Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия

Фреза Энкор 10536 предназначена для чистовой обработки кромки и торца изделия из различных пород древесины. Используется совместно с фрезерными машинами и фрезерными станками. При установке фреза образует прямой угол с опорным столом, что позволяет при фрезеровании получить строго перпендикулярный торец или кромку.