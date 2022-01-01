Рыхлитель Gardena Comfort 08957-20.000.00

Преимущества

Рукоять инструмента имеет эргономичную форму

Вставка из мягкой пластмассы для удобного хвата

Ограничитель на конце для предотвращения соскальзывания ладони

Ручной рыхлитель 7 см Gardena Comfort 08957-20.000.00 изготовлен из стали высокого качества и защищен от коррозии дюропластовым покрытием.