Рыхлитель Gardena Comfort 08957-20.000.00
Арт. О00000028132
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип инструмента
|рыхлитель
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Рабочая ширина, мм
|70
- Ручной рыхлитель 7 см Gardena Comfort 08957-20.000.00 изготовлен из стали высокого качества и защищен от коррозии дюропластовым покрытием.
Преимущества
- Рукоять инструмента имеет эргономичную форму
- Вставка из мягкой пластмассы для удобного хвата
- Ограничитель на конце для предотвращения соскальзывания ладони