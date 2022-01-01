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Рыхлитель Gardena Comfort 08957-20.000.00
1 160 ₽
Рыхлители почвы ручные
    Рыхлитель Gardena Comfort 08957-20.000.00
    Арт. О00000028132
    Рыхлитель Gardena Comfort 08957-20.000.00

      Рыхлитель Gardena Comfort 08957-20.000.00

      1 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028132

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип инструмента
      		рыхлитель
      Рабочая ширина, мм
      		70
      Все характеристики
      1 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручной рыхлитель 7 см Gardena Comfort 08957-20.000.00 изготовлен из стали высокого качества и защищен от коррозии дюропластовым покрытием.

        Преимущества

        • Рукоять инструмента имеет эргономичную форму
        • Вставка из мягкой пластмассы для удобного хвата
        • Ограничитель на конце для предотвращения соскальзывания ладони