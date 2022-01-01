Очиститель натуральной кожи Grass Leather Cleaner 110396, 600 мл

Очиститель натуральной кожи Grass Leather Cleaner 110396 - предназначено для деликатной очистки изделий из кожи и текстиля. Бережно удаляет различные загрязнения, не повреждая естественной структуры материала. Подходит для всех видов натуральной кожи. Не пересушивает кожу, освежает поверхность. Продлевает срок службы кожаных изделий.