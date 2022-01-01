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Очиститель натуральной кожи Grass Leather Cleaner 110396, 600 мл
255 ₽
Очистители салонной кожи
    Очиститель натуральной кожи Grass Leather Cleaner 110396, 600 мл
    Арт. О00000028782
    Очиститель натуральной кожи Grass Leather Cleaner 110396, 600 мл

      Очиститель натуральной кожи Grass Leather Cleaner 110396, 600 мл

      255 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028782

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		очиститель кожи
      Объем, л
      		0.6
      Все характеристики
      255 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Очиститель натуральной кожи Grass Leather Cleaner 110396 - предназначено для деликатной очистки изделий из кожи и текстиля. Бережно удаляет различные загрязнения, не повреждая естественной структуры материала. Подходит для всех видов натуральной кожи. Не пересушивает кожу, освежает поверхность. Продлевает срок службы кожаных изделий.