Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см

Преимущества

Компактный размер, малый вес, легкая маневренность

Ширина скашивания 33 см

Функция мульчирования

Травосборник с каркасом и складывающимся мешком на 25 л

Работа от 220 В

Система защиты двигателя от механических повреждений

Прорезиненная передняя рукоятка

Складная конструкция рамы

Ключ безопасности

Не требует времени для подготовки к работе

5-ступенчатый рычаг регулировки высоты скашивания

6” передние и 7” задние колёса

Газонокосилка электрическая Greenworks 1200W, 33 см — начальная модель в линейке проводных газонокосилок. На данной модели установлен мощный двигатель на 1200 Ватт, а ширина скашивания 33 см. Косилка обладает 2 функциями: мульчирование и сбор травы в травосборник. Данная модель газона косилки имеет травосборник на 40 литров. Садовая газона косилка имеет надежный каркас и складывающийся мешок. Таким образом им удобно пользоваться и при этом он не занимает много места при хранении. Основным достоинством данной газонокосилки являются: малые габариты и легкий вес, всего 6,9 кг. Что позволяет комфортно работать на небольших извилистых участках. Модель оснащена 5 уровнями установки высоты скашивания. Для экономии пространства при хранении ручка газона косилки складывается. Конечно, обязательным элементом безопасности является кнопка — предохранитель от случайного включения.