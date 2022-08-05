Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см
Арт. О00000031529
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Колеса на подшипниках
|Да
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Габариты, мм
|600х380х290
- Газонокосилка электрическая Greenworks 1200W, 33 см — начальная модель в линейке проводных газонокосилок. На данной модели установлен мощный двигатель на 1200 Ватт, а ширина скашивания 33 см. Косилка обладает 2 функциями: мульчирование и сбор травы в травосборник. Данная модель газона косилки имеет травосборник на 40 литров. Садовая газона косилка имеет надежный каркас и складывающийся мешок. Таким образом им удобно пользоваться и при этом он не занимает много места при хранении. Основным достоинством данной газонокосилки являются: малые габариты и легкий вес, всего 6,9 кг. Что позволяет комфортно работать на небольших извилистых участках. Модель оснащена 5 уровнями установки высоты скашивания. Для экономии пространства при хранении ручка газона косилки складывается. Конечно, обязательным элементом безопасности является кнопка — предохранитель от случайного включения.
Преимущества
- Компактный размер, малый вес, легкая маневренность
- Ширина скашивания 33 см
- Функция мульчирования
- Травосборник с каркасом и складывающимся мешком на 25 л
- Работа от 220 В
- Система защиты двигателя от механических повреждений
- Прорезиненная передняя рукоятка
- Складная конструкция рамы
- Ключ безопасности
- Не требует времени для подготовки к работе
- 5-ступенчатый рычаг регулировки высоты скашивания
- 6” передние и 7” задние колёса