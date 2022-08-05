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Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см
5.0
1
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см
    Арт. О00000031529
    5.0
    1
    Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см
    Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см
    Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см
    Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см
    Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см
    Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см
    Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см
    Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см
    Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см
    Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см
    Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см
    Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см
    Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см
      Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см
      Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см
      Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см
      Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см
      Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см
      Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см
      Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см
      Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см
      Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см
      Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см
      Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см
      Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см
      Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см

      Газонокосилка Greenworks GLM1232 2502207, 1200 Вт, 33 см

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000031529
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Колеса на подшипниках
      		Да
      Габариты, мм
      		600х380х290
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка электрическая Greenworks 1200W, 33 см — начальная модель в линейке проводных газонокосилок. На данной модели установлен мощный двигатель на 1200 Ватт, а ширина скашивания 33 см. Косилка обладает 2 функциями: мульчирование и сбор травы в травосборник. Данная модель газона косилки имеет травосборник на 40 литров. Садовая газона косилка имеет надежный каркас и складывающийся мешок. Таким образом им удобно пользоваться и при этом он не занимает много места при хранении. Основным достоинством данной газонокосилки являются: малые габариты и легкий вес, всего 6,9 кг. Что позволяет комфортно работать на небольших извилистых участках. Модель оснащена 5 уровнями установки высоты скашивания. Для экономии пространства при хранении ручка газона косилки складывается. Конечно, обязательным элементом безопасности является кнопка — предохранитель от случайного включения.

        Преимущества

        • Компактный размер, малый вес, легкая маневренность
        • Ширина скашивания 33 см
        • Функция мульчирования
        • Травосборник с каркасом и складывающимся мешком на 25 л
        • Работа от 220 В
        • Система защиты двигателя от механических повреждений
        • Прорезиненная передняя рукоятка
        • Складная конструкция рамы
        • Ключ безопасности
        • Не требует времени для подготовки к работе
        • 5-ступенчатый рычаг регулировки высоты скашивания
        • 6” передние и 7” задние колёса