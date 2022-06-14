Преимущества

Частота вращения на холостом ходу: 5.000 – 20.000 об/мин

Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда

Стамеска работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти

Для поддержания рабочего места в чистоте при шлифовании, возможно присоединение патрубка для отвода пыли (при использовании дополнительной оснастки)

Небольшой вес аккумуляторного универсального многофункционального инструмента Bosch PMF 10,8 LI 0.603.101.926 (всего 0,9 кг) - для неутомительной работы оператора

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Многофункциональность применения: данную модель можно использовать для пиления, резки, шлифования, шабрения и фрезерования (с соответствующими насадками)

Реноватор Bosch PMF 10.8 Li 0.603.101.926 прекрасно режет, шлифует, полирует, зачищает поверхности. Рукоятка имеет мягкие накладки, что способствует комфортной работе пользователя. На корпусе предусмотрено колесико для регулировки оборотов. Индикатор заряда батареи оповещает о своевременной замене аккумулятора.