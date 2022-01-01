Садовый измельчитель Champion SH250
Арт. champion_758
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|320x690x480
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Мощность, л.с.
|3.2
- Электрический измельчитель CHAMPION SH250 используется для переработки мусора в компостное сырье. Двигатель инструмента защищен от перегрузок, что повышает его износостойкость и срок службы. Режущим механизмом измельчителя являются ножи, которые изготовлены из закаленной стали
Преимущества
- Мощный двигатель
- Двойная изоляция обмотки
- Защита от перегрузки
- Большой диаметр измельчаемых веток
- Блокировка от случайного включения
- Система снижения вибрации