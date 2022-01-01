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Садовый измельчитель Champion SH250
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Садовые измельчители
    Садовый измельчитель Champion SH250
    Арт. champion_758
    Садовый измельчитель Champion SH250
    Садовый измельчитель Champion SH250
    Садовый измельчитель Champion SH250
      Садовый измельчитель Champion SH250
      Садовый измельчитель Champion SH250
      Садовый измельчитель Champion SH250

      Садовый измельчитель Champion SH250

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_758

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		320x690x480
      Мощность, л.с.
      		3.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический измельчитель CHAMPION SH250 используется для переработки мусора в компостное сырье. Двигатель инструмента защищен от перегрузок, что повышает его износостойкость и срок службы. Режущим механизмом измельчителя являются ножи, которые изготовлены из закаленной стали

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Двойная изоляция обмотки
        • Защита от перегрузки
        • Большой диаметр измельчаемых веток
        • Блокировка от случайного включения
        • Система снижения вибрации