Садовый измельчитель Champion SH250

Преимущества

Мощный двигатель

Двойная изоляция обмотки

Защита от перегрузки

Большой диаметр измельчаемых веток

Блокировка от случайного включения

Система снижения вибрации

Электрический измельчитель CHAMPION SH250 используется для переработки мусора в компостное сырье. Двигатель инструмента защищен от перегрузок, что повышает его износостойкость и срок службы. Режущим механизмом измельчителя являются ножи, которые изготовлены из закаленной стали