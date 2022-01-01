Измельчитель-шредер бензиновый Champion SC6448
Арт. champion_4387
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|620x830x1250
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Объем двигателя, куб.см
|196
- Измельчитель бензиновый Champion SC6448 - агрегат непрофессионального назначения. С помощью этого устройства можно измельчить ветки и другие подобные отходы диаметром до 13 мм. Его можно применять на приусадебном участке и на придомовой территории. В качестве режущих инструментов выступают зубчатые фрезы и плоские ножи. Данная модель отличается высокой скоростью работы. Изделие в считанные минуты качественно справляется даже с большими объемами отходов
Преимущества
- Измельчение происходит за счет зубчатых фрез и плоских ножей
- Электронная система зажигания
- Отдельный приемник для веток, диаметр которых составляет до 50 мм
- Имеется датчик уровня масла
- Колесо для облегчения процесса транспортировки
- 4х-тактный одноцилиндровый мотор, который работает на бензине
- Воздушное охлаждение
- Диаметр измельчения составляет 50 мм, диаметр дробления - 13 мм
- Емкий бак для топлива - 3.1 л
- Поставляется в собранном виде
- Долгий срок службы