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Измельчитель-шредер бензиновый Champion SC6448
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Садовые измельчители
    Измельчитель-шредер бензиновый Champion SC6448
    Арт. champion_4387
    Измельчитель-шредер бензиновый Champion SC6448
    Измельчитель-шредер бензиновый Champion SC6448
    Измельчитель-шредер бензиновый Champion SC6448
    Измельчитель-шредер бензиновый Champion SC6448
      Измельчитель-шредер бензиновый Champion SC6448
      Измельчитель-шредер бензиновый Champion SC6448
      Измельчитель-шредер бензиновый Champion SC6448
      Измельчитель-шредер бензиновый Champion SC6448

      Измельчитель-шредер бензиновый Champion SC6448

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_4387

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		620x830x1250
      Объем двигателя, куб.см
      		196
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Измельчитель бензиновый Champion SC6448 - агрегат непрофессионального назначения. С помощью этого устройства можно измельчить ветки и другие подобные отходы диаметром до 13 мм. Его можно применять на приусадебном участке и на придомовой территории. В качестве режущих инструментов выступают зубчатые фрезы и плоские ножи. Данная модель отличается высокой скоростью работы. Изделие в считанные минуты качественно справляется даже с большими объемами отходов

        Преимущества

        • Измельчение происходит за счет зубчатых фрез и плоских ножей
        • Электронная система зажигания
        • Отдельный приемник для веток, диаметр которых составляет до 50 мм
        • Имеется датчик уровня масла
        • Колесо для облегчения процесса транспортировки
        • 4х-тактный одноцилиндровый мотор, который работает на бензине
        • Воздушное охлаждение
        • Диаметр измельчения составляет 50 мм, диаметр дробления - 13 мм
        • Емкий бак для топлива - 3.1 л
        • Поставляется в собранном виде
        • Долгий срок службы