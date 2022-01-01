Измельчитель-шредер бензиновый Champion SC6448

Измельчитель бензиновый Champion SC6448 - агрегат непрофессионального назначения. С помощью этого устройства можно измельчить ветки и другие подобные отходы диаметром до 13 мм. Его можно применять на приусадебном участке и на придомовой территории. В качестве режущих инструментов выступают зубчатые фрезы и плоские ножи. Данная модель отличается высокой скоростью работы. Изделие в считанные минуты качественно справляется даже с большими объемами отходов

Преимущества