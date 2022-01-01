Измельчитель ветвей Devor El

Преимущества

Мощный электрический двигатель. Измельчитель оснащен бесшумным электрическим двигателем мощностью 2500 Вт, что дает возможность использовать модель вблизи жилых домов, не беспокоя людей. Не загрязняет окружающую среду, избавляет от необходимости заправлять маслами и топливом

Система измельчения Chipper Twin. Запатентованная система измельчения Chipper Twin, включающая в себя диск с двойной режущей кромкой, перерабатывает ветки диаметром до 35 мм. Режущий диск имеет два ножа, что дает более качественное измельчение и всасывание материала. Диск не требует трудоемкой заточки или замены большого количества ножей

Широкий загрузочный бункер. На измельчителях Caiman установлены широкие загрузочные бункеры с удобной транспортировочной рукояткой, которые облегчают подачу ветвей для измельчения. Для компактного хранения бункеры легко демонтируются благодаря быстросъемным креплениям

Улучшенная система выброса. Модифицированная система выброса имеет новый тип крыльчаток, благодаря которым уменьшается засорение камеры измельчения, увеличивается скорость выброса. Высокое расположение разгрузочного желоба позволяет выгружать измельченный материал в прицеп, тележку или ящик. Это помогает избежать дополнительной работы по очистке рабочей зоны

Двойная система безопасности. Измельчители Caiman оснащены эффективной системой безопасности, состоящей из активной и пассивной систем. Активная система безопасности отключает двигатель, если открыт люк машины, через который извлекается застрявший материал. Пассивная система безопасности загрузочного бункера не позволяет руке оператора касаться ножей измельчителя

Низкий уровень шума. Дает возможность использовать измельчитель в непосредственной близости от жилых домов

Прочная стальная конструкция. Все измельчители Caiman имеют прочный металлический корпус и раму, что значительно увеличивает надежность и срок эксплуатации техники

Удобство использования. Все измельчители Caiman отличаются удобной транспортировкой: конструкция машины оснащена двумя колесами, для ее передвижения достаточно взять за ручку и катить инструмент в нужном направлении. Для удобства пользования загрузочный бункер оборудован быстросъемными креплениями

Измельчитель веток садовый электрический, 2500 Вт, 220 Вт, рабочий орган дисковая фреза с двумя ножами и дробильный нож, измельчение веток до 35 мм, производительность 2 куб.м/час, желоб выброса с регулируемым отражателем, вес 42 кг, подставка на колесах. Измельчитель веток садовый электрический CAIMAN Devor EL является экологически безопасным, малошумным инструментом, обладающим простотой использования, не требующим такого сложного обслуживания, как топливные аналоги. Он способен решить проблему утилизации ветвей кустарников и деревьев диаметром до 3,5 см, образуя щепу, являющуюся великолепным материалом с широкими возможностями применения. Полученная масса является отличной основой для изготовления компоста