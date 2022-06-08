Кантователь для двигателя AE&T Т63002 (450 кг)

Кантователь для двигателя Т63002 AE&T 450кг используется для крепления и перемещения двигателей или иных тяжелых узлов и деталей автомобилей до ремзоны автотранспортного предприятия.Кантователи Т63002 для двигателей изготовлены из качественного толстого металла и имеют продуманную конструкцию. Оборудование оснащено прочными колесами и надежным зажимным механизмом. Эта система креплений может поворачиваться, упрощая выполнение необходимых операций практически с любым автомобилем.Хорошая устойчивость предлагаемых кантователей делает обслуживание машин максимально безопасным для технического персонала. Эти устройства полностью соответствуют как положениям действующих стандартов, так и пожеланиям реальных пользователей.Грузоподъемность 450 кг, простота эксплуатации и легкость техобслуживания делают кантователи AE&T Т63002 для двигателей оптимальным выбором для использования на автосервисах.