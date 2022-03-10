Картридж для механической очистки воды Гейзер 26008 ЭФМ 10/5-10SL
Арт. X16910802273
Характеристики
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Производитель
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Подключение к водопроводу
|требуется
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Вес, кг
|0.17
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Габариты, мм
|254х63
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Материал корпуса
|полипропилен
- Картридж для механической очистки воды Гейзер 26008 ЭФМ 10/5-10SL предназначен для очистки воды от нерастворимых примесей.
Преимущества
- В отличие от PP обладают градиентной пористостью: диаметр поры уменьшается при движении воды внутрь картриджа, позволяя работать всему объему фильтрующего материала
- Высокая износостойкость