Преимущества

В отличие от PP обладают градиентной пористостью: диаметр поры уменьшается при движении воды внутрь картриджа, позволяя работать всему объему фильтрующего материала

Высокая износостойкость

Картридж для механической очистки воды Гейзер 26008 ЭФМ 10/5-10SL предназначен для очистки воды от нерастворимых примесей.