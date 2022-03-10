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Картридж для механической очистки воды Гейзер 26008 ЭФМ 10/5-10SL
5.0
2
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Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж для механической очистки воды Гейзер 26008 ЭФМ 10/5-10SL
    Арт. X16910802273
    5.0
    2
    Картридж для механической очистки воды Гейзер 26008 ЭФМ 10/5-10SL
    Картридж для механической очистки воды Гейзер 26008 ЭФМ 10/5-10SL
    Картридж для механической очистки воды Гейзер 26008 ЭФМ 10/5-10SL
      Картридж для механической очистки воды Гейзер 26008 ЭФМ 10/5-10SL
      Картридж для механической очистки воды Гейзер 26008 ЭФМ 10/5-10SL
      Картридж для механической очистки воды Гейзер 26008 ЭФМ 10/5-10SL

      Картридж для механической очистки воды Гейзер 26008 ЭФМ 10/5-10SL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910802273
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Подключение к водопроводу
      		требуется
      Вес, кг
      		0.17
      Габариты, мм
      		254х63
      Материал корпуса
      		полипропилен
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Картридж для механической очистки воды Гейзер 26008 ЭФМ 10/5-10SL предназначен для очистки воды от нерастворимых примесей.

        Преимущества

        • В отличие от PP обладают градиентной пористостью: диаметр поры уменьшается при движении воды внутрь картриджа, позволяя работать всему объему фильтрующего материала
        • Высокая износостойкость