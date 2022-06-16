Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266C

Преимущества

Измеряет величину изоляции, тока, напряжения, сопротивления, температуры;

Широко используется как в домашнем хозяйстве и мастерских, так и в лабораториях;

Тест изоляции;

Удержание показаний DATA HOLD;

Сопротивление: 200Ом-2МОм +/-(2%+2);

Малый вес ( всего 310 г);

Долгий срок службы;

Точность составляет до 0.1А.

Клемметр ТЕК DT 266C 61/10/514 - это профессиональный инструмент с 3.5 цифровым ЖК дисплеем, предназначенный для измерения изоляции (при наличии 500 –вольтового измерителя изоляции), тока, напряжения, сопротивления, температуры. Прибор имеет 3 входных разъёма, которые защищены от перегрузки. Благодаря малым размерам и лёгкости, работать инструментом очень комфортно.