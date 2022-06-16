Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266C
Арт. О00000013286
Характеристики
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Производитель
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Карманный
|Нет
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Автоматическое отключение
|Нет
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Измерение температуры
|Да
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Подсветка дисплея
|Нет
- Клемметр ТЕК DT 266C 61/10/514 - это профессиональный инструмент с 3.5 цифровым ЖК дисплеем, предназначенный для измерения изоляции (при наличии 500 –вольтового измерителя изоляции), тока, напряжения, сопротивления, температуры. Прибор имеет 3 входных разъёма, которые защищены от перегрузки. Благодаря малым размерам и лёгкости, работать инструментом очень комфортно.
Преимущества
- Измеряет величину изоляции, тока, напряжения, сопротивления, температуры;
- Широко используется как в домашнем хозяйстве и мастерских, так и в лабораториях;
- Тест изоляции;
- Удержание показаний DATA HOLD;
- Сопротивление: 200Ом-2МОм +/-(2%+2);
- Малый вес ( всего 310 г);
- Долгий срок службы;
- Точность составляет до 0.1А.