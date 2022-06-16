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Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266C
5.0
1
Найти аналог
Токоизмерительные клещи
    Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266C
    Арт. О00000013286
    5.0
    1
    Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266C
    Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266C
    Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266C
    Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266C
      Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266C
      Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266C
      Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266C
      Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266C

      Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013286
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Карманный
      		Нет
      Автоматическое отключение
      		Нет
      Измерение температуры
      		Да
      Подсветка дисплея
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Клемметр ТЕК DT 266C 61/10/514 - это профессиональный инструмент с 3.5 цифровым ЖК дисплеем, предназначенный для измерения изоляции (при наличии 500 –вольтового измерителя изоляции), тока, напряжения, сопротивления, температуры. Прибор имеет 3 входных разъёма, которые защищены от перегрузки. Благодаря малым размерам и лёгкости, работать инструментом очень комфортно.

        Преимущества

        • Измеряет величину изоляции, тока, напряжения, сопротивления, температуры;
        • Широко используется как в домашнем хозяйстве и мастерских, так и в лабораториях;
        • Тест изоляции;
        • Удержание показаний DATA HOLD;
        • Сопротивление: 200Ом-2МОм +/-(2%+2);
        • Малый вес ( всего 310 г);
        • Долгий срок службы;
        • Точность составляет до 0.1А.