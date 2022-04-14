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Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14810 (17 мм, CrV, зеркальный хром)
5.0
2
585 ₽
Комбинированные трещеточные ключи
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14810 (17 мм, CrV, зеркальный хром)
    Арт. X11932155
    5.0
    2
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14810 (17 мм, CrV, зеркальный хром)
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14810 (17 мм, CrV, зеркальный хром)
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14810 (17 мм, CrV, зеркальный хром)
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14810 (17 мм, CrV, зеркальный хром)
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14810 (17 мм, CrV, зеркальный хром)
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14810 (17 мм, CrV, зеркальный хром)
      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14810 (17 мм, CrV, зеркальный хром)
      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14810 (17 мм, CrV, зеркальный хром)
      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14810 (17 мм, CrV, зеркальный хром)
      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14810 (17 мм, CrV, зеркальный хром)
      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14810 (17 мм, CrV, зеркальный хром)
      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14810 (17 мм, CrV, зеркальный хром)

      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14810 (17 мм, CrV, зеркальный хром)

      585 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X11932155
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Размер ключа, мм
      		17
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      585 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный трещоточный ключ 17 мм MATRIX PROFESSIONAL 14810 используется для работы с болтовыми соединениями в труднодоступных местах. 

        Преимущества

        • Профиль накидной части ключа имеет 12 граней, что увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей и снижает риск деформации граней крепежа при монтаже.
        • В кольцевой профиль ключа установлен специальный храповой механизм (трещотка) с 72 зубцами, который обеспечивает легкий ход инструмента, быстрый и удобный монтаж резьбовых соединений.
        • Минимальный угол поворота ключа 5 градусов.