Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14810 (17 мм, CrV, зеркальный хром)

Преимущества

Профиль накидной части ключа имеет 12 граней, что увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей и снижает риск деформации граней крепежа при монтаже.

В кольцевой профиль ключа установлен специальный храповой механизм (трещотка) с 72 зубцами, который обеспечивает легкий ход инструмента, быстрый и удобный монтаж резьбовых соединений.

Минимальный угол поворота ключа 5 градусов.

Комбинированный трещоточный ключ 17 мм MATRIX PROFESSIONAL 14810 используется для работы с болтовыми соединениями в труднодоступных местах.