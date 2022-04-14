Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14810 (17 мм, CrV, зеркальный хром)
Арт. X11932155
Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14810 (17 мм, CrV, зеркальный хром)
Арт. X11932155
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Размер ключа, мм
|17
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Покрытие
|хромовое
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- Комбинированный трещоточный ключ 17 мм MATRIX PROFESSIONAL 14810 используется для работы с болтовыми соединениями в труднодоступных местах.
Преимущества
- Профиль накидной части ключа имеет 12 граней, что увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей и снижает риск деформации граней крепежа при монтаже.
- В кольцевой профиль ключа установлен специальный храповой механизм (трещотка) с 72 зубцами, который обеспечивает легкий ход инструмента, быстрый и удобный монтаж резьбовых соединений.
- Минимальный угол поворота ключа 5 градусов.