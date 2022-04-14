Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14812 (19 мм, CrV, зеркальный хром)

Преимущества

Храповый механизм с 72 зубцами - быстрая работа;

Минимальный угол поворота ключа 5 градусов;

Зеркальная полировка;

Твердость материала трещотки 58 HRс.

Комбинированный трещоточный ключ 19 мм MATRIX PROFESSIONAL 14812 применяется при монтаже и демонтаже крепежа с диаметром 19 мм. Изготовлен из стали 40CrV1 и не подвержен коррозии, так как зеркально отполирован. Инструмент имеет открытый зев и кольцевой зев с 12-гранным профилем, что способствует эффективной работе.