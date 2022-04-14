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Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14812 (19 мм, CrV, зеркальный хром)
5.0
2
Найти аналог
Комбинированные трещеточные ключи
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14812 (19 мм, CrV, зеркальный хром)
    Арт. X11932156
    5.0
    2
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14812 (19 мм, CrV, зеркальный хром)
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14812 (19 мм, CrV, зеркальный хром)
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14812 (19 мм, CrV, зеркальный хром)
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14812 (19 мм, CrV, зеркальный хром)
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14812 (19 мм, CrV, зеркальный хром)
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14812 (19 мм, CrV, зеркальный хром)
      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14812 (19 мм, CrV, зеркальный хром)
      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14812 (19 мм, CrV, зеркальный хром)
      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14812 (19 мм, CrV, зеркальный хром)
      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14812 (19 мм, CrV, зеркальный хром)
      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14812 (19 мм, CrV, зеркальный хром)
      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14812 (19 мм, CrV, зеркальный хром)

      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14812 (19 мм, CrV, зеркальный хром)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X11932156
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Размер ключа, мм
      		19
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный трещоточный ключ 19 мм MATRIX PROFESSIONAL 14812 применяется при монтаже и демонтаже крепежа с диаметром 19 мм. Изготовлен из стали 40CrV1 и не подвержен коррозии, так как зеркально отполирован. Инструмент имеет открытый зев и кольцевой зев с 12-гранным профилем, что способствует эффективной работе.

        Преимущества

        • Храповый механизм с 72 зубцами - быстрая работа;
        • Минимальный угол поворота ключа 5 градусов;
        • Зеркальная полировка;
        • Твердость материала трещотки 58 HRс.