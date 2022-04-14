Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14812 (19 мм, CrV, зеркальный хром)
Арт. X11932156
Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14812 (19 мм, CrV, зеркальный хром)
Арт. X11932156
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Размер ключа, мм
|19
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Покрытие
|хромовое
- Комбинированный трещоточный ключ 19 мм MATRIX PROFESSIONAL 14812 применяется при монтаже и демонтаже крепежа с диаметром 19 мм. Изготовлен из стали 40CrV1 и не подвержен коррозии, так как зеркально отполирован. Инструмент имеет открытый зев и кольцевой зев с 12-гранным профилем, что способствует эффективной работе.
Преимущества
- Храповый механизм с 72 зубцами - быстрая работа;
- Минимальный угол поворота ключа 5 градусов;
- Зеркальная полировка;
- Твердость материала трещотки 58 HRс.