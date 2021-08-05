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Ключ комбинированный трещоточный шарнирный Matrix 14865 (CrV, 13 мм)
5.0
1
Найти аналог
Комбинированные трещеточные ключи
    Ключ комбинированный трещоточный шарнирный Matrix 14865 (CrV, 13 мм)
    Арт. Х13025158
    5.0
    1
    Ключ комбинированный трещоточный шарнирный Matrix 14865 (CrV, 13 мм)
    Ключ комбинированный трещоточный шарнирный Matrix 14865 (CrV, 13 мм)
    Ключ комбинированный трещоточный шарнирный Matrix 14865 (CrV, 13 мм)
    Ключ комбинированный трещоточный шарнирный Matrix 14865 (CrV, 13 мм)
    Ключ комбинированный трещоточный шарнирный Matrix 14865 (CrV, 13 мм)
    Ключ комбинированный трещоточный шарнирный Matrix 14865 (CrV, 13 мм)
      Ключ комбинированный трещоточный шарнирный Matrix 14865 (CrV, 13 мм)
      Ключ комбинированный трещоточный шарнирный Matrix 14865 (CrV, 13 мм)
      Ключ комбинированный трещоточный шарнирный Matrix 14865 (CrV, 13 мм)
      Ключ комбинированный трещоточный шарнирный Matrix 14865 (CrV, 13 мм)
      Ключ комбинированный трещоточный шарнирный Matrix 14865 (CrV, 13 мм)
      Ключ комбинированный трещоточный шарнирный Matrix 14865 (CrV, 13 мм)

      Ключ комбинированный трещоточный шарнирный Matrix 14865 (CrV, 13 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х13025158
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Размер ключа, мм
      		13
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный трещоточный ключ 13мм MATRIX PROFESSIONAL 14865 предназначен для монтажа и демонтажа болтовых соединений в труднодоступных местах. Корпус изготовлен из хромванадиевой стали с антикоррозийным покрытием, которое необходимо для защиты инструмента от воздействий внешней среды. Оснащен двумя головками: гаечной, размером 13 мм и накидной. Накидная головка расположена на шарнире, который меняет ее положение от 0 до 180°, и оснащена трещоткой, необходимой для быстрой и легкой работы в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Долговечность;
        • Антикоррозийное покрытие;
        • Шарнир;
        • Размер 13мм;
        • Две головки;
        • Износостойкость.