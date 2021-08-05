Ключ комбинированный трещоточный шарнирный Matrix 14865 (CrV, 13 мм)

Преимущества

Долговечность;

Антикоррозийное покрытие;

Шарнир;

Размер 13мм;

Две головки;

Износостойкость.

Комбинированный трещоточный ключ 13мм MATRIX PROFESSIONAL 14865 предназначен для монтажа и демонтажа болтовых соединений в труднодоступных местах. Корпус изготовлен из хромванадиевой стали с антикоррозийным покрытием, которое необходимо для защиты инструмента от воздействий внешней среды. Оснащен двумя головками: гаечной, размером 13 мм и накидной. Накидная головка расположена на шарнире, который меняет ее положение от 0 до 180°, и оснащена трещоткой, необходимой для быстрой и легкой работы в труднодоступных местах.