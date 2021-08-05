Ключ комбинированный трещоточный шарнирный Matrix 14865 (CrV, 13 мм)
Арт. Х13025158
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Размер ключа, мм
|13
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Покрытие
|хромовое
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- Комбинированный трещоточный ключ 13мм MATRIX PROFESSIONAL 14865 предназначен для монтажа и демонтажа болтовых соединений в труднодоступных местах. Корпус изготовлен из хромванадиевой стали с антикоррозийным покрытием, которое необходимо для защиты инструмента от воздействий внешней среды. Оснащен двумя головками: гаечной, размером 13 мм и накидной. Накидная головка расположена на шарнире, который меняет ее положение от 0 до 180°, и оснащена трещоткой, необходимой для быстрой и легкой работы в труднодоступных местах.
Преимущества
- Долговечность;
- Антикоррозийное покрытие;
- Шарнир;
- Размер 13мм;
- Две головки;
- Износостойкость.