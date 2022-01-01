Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1100, 13 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1100: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"

Храповый механизм с 72 зубцами, CR-MO (хром-молибден)

Твердость материала трещотки 58 HRC

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию

Работает с болтом и гайкой: M8

DIN 899

Твердость: 44-49 HRC

Сталь храпового механизма: Cr-Mo

Угол наклона рожков 15°



Шаг 5°

Комбинированный трещоточный ключ 13мм Berger BG BG1100 используется для проведения монтажа или демонтажа крепежных соединений, имеющих шестигранный рабочий профиль. Конструкция ключа изготовлена из высококачественной стали, стойкой к износу. Инструмент состоит из двух рабочих частей: рожкового зева и кольцевого (с трещоткой).