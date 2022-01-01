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Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1100, 13 мм
640 ₽
Комбинированные трещеточные ключи
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1100, 13 мм
    Арт. О00000034374
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1100, 13 мм

      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1100, 13 мм

      640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034374

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		13
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный трещоточный ключ 13мм Berger BG BG1100 используется для проведения монтажа или демонтажа крепежных соединений, имеющих шестигранный рабочий профиль. Конструкция ключа изготовлена из высококачественной стали, стойкой к износу. Инструмент состоит из двух рабочих частей: рожкового зева и кольцевого (с трещоткой).

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1100: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
        • Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"
        • Храповый механизм с 72 зубцами, CR-MO (хром-молибден)
        • Твердость материала трещотки 58 HRC
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию
        • Работает с болтом и гайкой: M8
        • DIN 899
        • Твердость: 44-49 HRC
        • Сталь храпового механизма: Cr-Mo
        • Угол наклона рожков 15°
        • Шаг 5°