Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1100, 13 мм
Арт. О00000034374
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Россия
|
Размер ключа, мм
|13
|
Покрытие
|хромовое
С этим товаром смотрят
- Комбинированный трещоточный ключ 13мм Berger BG BG1100 используется для проведения монтажа или демонтажа крепежных соединений, имеющих шестигранный рабочий профиль. Конструкция ключа изготовлена из высококачественной стали, стойкой к износу. Инструмент состоит из двух рабочих частей: рожкового зева и кольцевого (с трещоткой).
Преимущества
- Материал Berger BG BG1100: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"
- Храповый механизм с 72 зубцами, CR-MO (хром-молибден)
- Твердость материала трещотки 58 HRC
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию
- Работает с болтом и гайкой: M8
- DIN 899
- Твердость: 44-49 HRC
- Сталь храпового механизма: Cr-Mo
- Угол наклона рожков 15°
- Шаг 5°