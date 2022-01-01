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Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1097, 10 мм
520 ₽
Комбинированные трещеточные ключи
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1097, 10 мм
    Арт. О00000034373
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1097, 10 мм
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1097, 10 мм
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1097, 10 мм
      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1097, 10 мм
      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1097, 10 мм
      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1097, 10 мм

      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1097, 10 мм

      520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034373

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		10
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный трещоточный ключ 10мм Berger BG BG1097 - ручной инструмент для быстрого и удобного процесса затягивания/откручивания болтов и гаек вручную. Такое качество достигается за счет трещоточного механизма, который расположен в кольцевой головке.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1097: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
        • Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"
        • Храповый механизм с 72 зубцами, CR-MO (хром-молибден)
        • Твердость материала трещотки 58 HRC
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию