Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1097, 10 мм
Арт. О00000034373
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|10
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Покрытие
|хромовое
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- Комбинированный трещоточный ключ 10мм Berger BG BG1097 - ручной инструмент для быстрого и удобного процесса затягивания/откручивания болтов и гаек вручную. Такое качество достигается за счет трещоточного механизма, который расположен в кольцевой головке.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1097: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"
- Храповый механизм с 72 зубцами, CR-MO (хром-молибден)
- Твердость материала трещотки 58 HRC
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию