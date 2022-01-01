Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1097, 10 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1097: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"

Храповый механизм с 72 зубцами, CR-MO (хром-молибден)

Твердость материала трещотки 58 HRC

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию

Комбинированный трещоточный ключ 10мм Berger BG BG1097 - ручной инструмент для быстрого и удобного процесса затягивания/откручивания болтов и гаек вручную. Такое качество достигается за счет трещоточного механизма, который расположен в кольцевой головке.