Преимущества

Универсальный инструмент

Регулировка скорости - для снижения риска повреждения обрабатываемой поверхности

Удобный ползунковый переключатель - для простоты управления Kolner КМТ 300VN

Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортного рабочего процесса

Насадки в комплекте - можно сразу приступать к работе

Реноватор Kolner KMT 300VN, 300 Вт может легко и точно резать под разным углом, вырезать отверстия, распиливать небольшие заготовки, шлифовать, полировать, а также зачищать различные поверхности - достаточно выбрать подходящую насадку. Регулировка скорости способствует аккуратной обработке поверхности материала. Удобство использования обусловлено небольшими размерами и весом. Нескользящая накладка на рукоятке обеспечивает надежный хват и контроль над инструментом.