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Реноватор Kolner KMT 300VN, 300 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые реноваторы
    Реноватор Kolner KMT 300VN, 300 Вт
    Арт. О00000029255
    5.0
    1
    Реноватор Kolner KMT 300VN, 300 Вт
    Реноватор Kolner KMT 300VN, 300 Вт
    Реноватор Kolner KMT 300VN, 300 Вт
    Реноватор Kolner KMT 300VN, 300 Вт
    Реноватор Kolner KMT 300VN, 300 Вт
      Реноватор Kolner KMT 300VN, 300 Вт
      Реноватор Kolner KMT 300VN, 300 Вт
      Реноватор Kolner KMT 300VN, 300 Вт
      Реноватор Kolner KMT 300VN, 300 Вт
      Реноватор Kolner KMT 300VN, 300 Вт

      Реноватор Kolner KMT 300VN, 300 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029255
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		1.4
      Длина кабеля, м
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Реноватор Kolner KMT 300VN, 300 Вт может легко и точно резать под разным углом, вырезать отверстия, распиливать небольшие заготовки, шлифовать, полировать, а также зачищать различные поверхности - достаточно выбрать подходящую насадку. Регулировка скорости способствует аккуратной обработке поверхности материала. Удобство использования обусловлено небольшими размерами и весом. Нескользящая накладка на рукоятке обеспечивает надежный хват и контроль над инструментом.

        Преимущества

        • Универсальный инструмент
        • Регулировка скорости - для снижения риска повреждения обрабатываемой поверхности
        • Удобный ползунковый переключатель - для простоты управления Kolner КМТ 300VN
        • Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортного рабочего процесса
        • Насадки в комплекте - можно сразу приступать к работе