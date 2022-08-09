Реноватор Kolner KMT 300VN, 300 Вт
Арт. О00000029255
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|1.4
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Длина кабеля, м
|2
- Реноватор Kolner KMT 300VN, 300 Вт может легко и точно резать под разным углом, вырезать отверстия, распиливать небольшие заготовки, шлифовать, полировать, а также зачищать различные поверхности - достаточно выбрать подходящую насадку. Регулировка скорости способствует аккуратной обработке поверхности материала. Удобство использования обусловлено небольшими размерами и весом. Нескользящая накладка на рукоятке обеспечивает надежный хват и контроль над инструментом.
Преимущества
- Универсальный инструмент
- Регулировка скорости - для снижения риска повреждения обрабатываемой поверхности
- Удобный ползунковый переключатель - для простоты управления Kolner КМТ 300VN
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортного рабочего процесса
- Насадки в комплекте - можно сразу приступать к работе