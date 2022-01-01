Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Труба Контур PP кан. D40х1,8х2000мм Стандарт
215 ₽
Трубы водопроводные
    Труба Контур PP кан. D40х1,8х2000мм Стандарт
    Арт. О00000014590
    Труба Контур PP кан. D40х1,8х2000мм Стандарт

      Труба Контур PP кан. D40х1,8х2000мм Стандарт

      215 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно
      Арт. О00000014590

      Характеристики

      Производитель
      		Контур
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		2
      Толщина стенки трубы, мм
      		1.8
      Все характеристики
      215 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Труба полипропиленовая Контур Стандарт для внутренней канализации предназначена для использования в системах внутренней безнапорной канализации; в хозяйственно-бытовых целях, с кратковременной максимальной температурой (до 1 минуты) сточной жидкости 95°С, к которым материал трубопровода является химически стойким. Диапазон рабочих температур сточной жидкости оставляет от 2°С до 80°С.

        Преимущества

        • Устойчива к агрессивным химическим стокам, что позволяет использовать их в больницах. лабораториях
        • Устойчива к высоким температурам: выдерживают кратковременное воздействие сточных вод с температурой до 95 °С (стоки от посудомоечных и стиральных машин)
        • Имеет длительный срок службы: не менее 50 лет
        • Гладкая внутренняя поверхность препятствует возникновению отложений и зарастанию труб
        • Малый коэффициент теплопроводности снижает образование конденсата на элементах системы
        • Различные длины труб обеспечивают минимальное количество отрезков
        • Благодаря высокой стойкости полипропилена к истиранию более тонкая стенка и больший проход по сравнению с чугунными системами
        • Раструбные соединения с уплотнительными кольцами обеспечивают прекрасную герметичность и позволяют существенно снизить трудозатраты при выполнении строительно-монтажных работ
        • За счет легкого веса имеют низкую стоимость транспортировки по сравнению с чугунными системами
        • Легкий и быстрый монтаж без применения специального инструмента
        • Легкий ремонт и возможность замены поврежденных участков
        • Высокая ударопрочность, в том числе при отрицательных температурах