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Гофрированная дренажная трубка Эгида 9899-057-01X, 16 мм, 30 м
5.0
3
1 350 ₽
Трубы водопроводные
    Гофрированная дренажная трубка Эгида 9899-057-01X, 16 мм, 30 м
    Арт. X6994321
    5.0
    3
    Гофрированная дренажная трубка Эгида 9899-057-01X, 16 мм, 30 м

      Гофрированная дренажная трубка Эгида 9899-057-01X, 16 мм, 30 м

      1 350 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X6994321
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Эгида
      Макс. длина, м
      		30
      Диаметр, мм
      		16
      Для горячей воды
      		Нет
      Материал
      		полипропилен
      Все характеристики
      1 350 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Купить трубку дренажную из поливинилхлорида значит сделать выбор в пользу долгосрочного оборудования. Этот шланг выделяется своей способностью к сохранению целостности даже при сильных перегибах, и длительном использовании в условиях вне помещений. Поэтому, оснащенная прессованным спиральнообразным рельефом, трубка дренажного слива будет отличным решением для отвода излишней влаги, и сохранения оборудования и конструкций в целости и сохранности.

        Преимущества трубки дренажной 16 мм:

        • Универсальная;
        • Армированная;
        • Удобная;
        • Гибкая.

        Комплектация:

        • Трубка;
        • Упаковка.