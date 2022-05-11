Гофрированная дренажная трубка Эгида 9899-057-01X, 16 мм, 30 м

Купить трубку дренажную из поливинилхлорида значит сделать выбор в пользу долгосрочного оборудования. Этот шланг выделяется своей способностью к сохранению целостности даже при сильных перегибах, и длительном использовании в условиях вне помещений. Поэтому, оснащенная прессованным спиральнообразным рельефом, трубка дренажного слива будет отличным решением для отвода излишней влаги, и сохранения оборудования и конструкций в целости и сохранности.

Преимущества трубки дренажной 16 мм:

Универсальная;

Армированная;

Удобная;

Гибкая.

Комплектация: