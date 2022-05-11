Гофрированная дренажная трубка Эгида 9899-057-01X, 16 мм, 30 м
Арт. X6994321
Характеристики
|
Производитель
|
Макс. длина, м
|30
|
Диаметр, мм
|16
|
Для горячей воды
|Нет
|
Материал
|полипропилен
Купить трубку дренажную из поливинилхлорида значит сделать выбор в пользу долгосрочного оборудования. Этот шланг выделяется своей способностью к сохранению целостности даже при сильных перегибах, и длительном использовании в условиях вне помещений. Поэтому, оснащенная прессованным спиральнообразным рельефом, трубка дренажного слива будет отличным решением для отвода излишней влаги, и сохранения оборудования и конструкций в целости и сохранности.
Преимущества трубки дренажной 16 мм:
- Универсальная;
- Армированная;
- Удобная;
- Гибкая.
Комплектация:
- Трубка;
- Упаковка.