Преимущества

HVLP (High Volume, Low Pressure - большой объем, низкое давление): минимальное рабочее давление 0,7 бар на наборе насадок, интенсивность передачи около 70%

Плавная регулировка для круглой и широкой струи

Набор распылителей из высокосортной стали, подходит для использования с водорастворимыми материалами и материалами, содержащими растворитель

Прибор легко чистится

Высокое качество выполняемых работ

Малый вес

Пневматический краскораспылитель Metabo FSP 600 HVLP 601577000 предназначен для проведения покрасочных работ. Металлическая конструкция пистолета говорит о его надежности. Плавная регулировка для круглой и широкой струи. Инструмент легко чистится.