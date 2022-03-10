Пневматический краскораспылитель Metabo FSP 600 HVLP 601577000
Арт. X109902016754
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|пластик
- Пневматический краскораспылитель Metabo FSP 600 HVLP 601577000 предназначен для проведения покрасочных работ. Металлическая конструкция пистолета говорит о его надежности. Плавная регулировка для круглой и широкой струи. Инструмент легко чистится.
Преимущества
- HVLP (High Volume, Low Pressure - большой объем, низкое давление): минимальное рабочее давление 0,7 бар на наборе насадок, интенсивность передачи около 70%
- Плавная регулировка для круглой и широкой струи
- Набор распылителей из высокосортной стали, подходит для использования с водорастворимыми материалами и материалами, содержащими растворитель
- Прибор легко чистится
- Высокое качество выполняемых работ
- Малый вес