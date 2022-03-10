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Пневматический краскораспылитель Metabo FSP 600 HVLP 601577000
5.0
2
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскораспылитель Metabo FSP 600 HVLP 601577000
    Арт. X109902016754
    5.0
    2
    Пневматический краскораспылитель Metabo FSP 600 HVLP 601577000
    Пневматический краскораспылитель Metabo FSP 600 HVLP 601577000
      Пневматический краскораспылитель Metabo FSP 600 HVLP 601577000
      Пневматический краскораспылитель Metabo FSP 600 HVLP 601577000

      Пневматический краскораспылитель Metabo FSP 600 HVLP 601577000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X109902016754
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматический краскораспылитель Metabo FSP 600 HVLP 601577000 предназначен для проведения покрасочных работ. Металлическая конструкция пистолета говорит о его надежности. Плавная регулировка для круглой и широкой струи. Инструмент легко чистится.

        Преимущества

        • HVLP (High Volume, Low Pressure - большой объем, низкое давление): минимальное рабочее давление 0,7 бар на наборе насадок, интенсивность передачи около 70%
        • Плавная регулировка для круглой и широкой струи
        • Набор распылителей из высокосортной стали, подходит для использования с водорастворимыми материалами и материалами, содержащими растворитель
        • Прибор легко чистится
        • Высокое качество выполняемых работ
        • Малый вес